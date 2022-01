1,2 Millionen sahen Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker

Hatte man vor einem Jahr vor leerem Saal als reines Fernsehevent gespielt, beginnt erneut ein weiteres unsicheres Kulturjahr unter strengen Schutzmaßnahmen und vor einem auf 1.000 Besucher reduziertem Auditorium. Den tiefen Einschnitt, der die Coronapandemie für das Musikleben Wiens bedeutet, will auch das traditionsreichste und meistgesehene Klassikkonzert nicht vergessen machen. Dass das heurige Programm mit gleich zwei Referenzen an den aus der Asche stets neu erstehenden Feuervogel Phönix begonnen hat - eine von Josef, eine von Johann Strauß - darf auch als innere Überzeugung über die Resilienz der Musik verstanden werden.

Es sei sehr wichtig, so Barenboim in seinen die ersten Takte des Donauwalzers unterbrechenden Grußworten, dass die Wiener Philharmoniker dieses Konzert jedes Jahr spielen. "Aber umso wichtiger ist es heute." Die Coronapandemie sei eine "menschliche Katastrophe, die versucht, uns auseinander zu drängen". Am Orchester, das im gemeinsamen Musizieren eins wird im Denken und Fühlen, solle sich jeder ein Beispiel nehmen. "Es ist für mich eine riesige Inspiration, heute hier zu sein. Nehmen wir dieses Beispiel von Menschlichkeit und Einigkeit mit in unseren Alltag."

Wiederholung am kommenden Donnerstag im ORF

Im ORF waren bei der Live-Übertragung aus dem Goldenen Saal des Wiener Musikvereins bis zu 1,217 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei. Mit diesem Marktanteil erreichte das Neujahrskonzert 2022 den Topwert seit 2014.

Wer die Live-Übertragung verpasst hat, hat im ORF noch weitere Gelegenheiten, das Ereignis zu erleben: ORF 2 zeigt das hochkarätige Kulturereignis etwa nochmals in der "matinee" am Dreikönigstag, am Donnerstag, den 6. Jänner (10.05 Uhr).