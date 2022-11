105 Millionen Dollar: Auktionsrekord für Klimts Bild "Buchenwald"

Gustav Klimts Gemälde "Buchenwald" (Birkenwald) wurde am Mittwoch bei einer Auktion von Christie’s in New York um 105 Millionen Dollar versteigert. Das ist Rekord: So teuer wurde noch nie ein Klimt-Bild bei einer Auktion verkauft.

Das Werk stammt aus dem Besitz des 2018 verstorbenen Microsoft-Mitbegründers Paul Allen. Insgesamt 150 Werke aus seiner Kunstsammlung kamen am Mittwoch unter den Hammer – auch dies war ein Rekord: Erstmals wurde mit dem Erlös von 1,5 Milliarden Dollar bei einer Auktion die Milliardengrenze überschritten.

Allen kaufte Klimts "Buchenwald" 2006 um 40,3 Millionen Dollar. Damals hatte die Republik Österreich insgesamt fünf Klimt-Gemälde nach einem langen Restitutionsstreit an die Erben der Familie Bloch-Bauer zurückgegeben.

Das teuerste Bild der Versteigerung war "Buchenwald" aber nicht: "Les Poseuses, Ensemble (petite version)" von Georges Seurat wechselte für 149 Millionen Dollar den Besitzer. Über die 100-Millionen-Dollar-Marke kamen auch Paul Cézannes "La Montagne Sainte-Victoire" (138 Millionen), Vincent Van Goghs "Verger avec cyprès" (117 Millionen) und Paul Gauguins "Maternité II" (106 Millionen).

Der Erlös der Versteigerung soll wohltätigen Zwecken zugute kommen. Microsoft-Mitbegründer Paul Allen war 2018 im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Er hatte das Unternehmen 1975 mit Bill Gates gegründet. Im Jahr 1983 verließ Paul Allen das Unternehmen, blieb aber als Unternehmer und Investor aktiv.

Die teuersten Klimt-Bilder sind übrigens "Adele Bloch-Bauer I" und die "Goldene Adele". Sie wurden 2006 um 135 Millionen Dollar von Ronald Lauder gekauft – aber außerhalb einer Versteigerung.