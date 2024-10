100 Jahre Radio: Riesige Empfangsgeräte, Ängste und politische Erwartungen

„Hallo, hallo, hier Radio Wien auf Welle 530“: Es waren nur diese acht Worte, aber sie leiteten am 1. Oktober 1924, genau heute vor 100 Jahren, ein neues (Medien-)Zeitalter in Österreich ein: Die Radio-Verkehrs AG (RAVAG) nahm in Wien mit ihrer ersten offiziellen Sendung den Rundfunkbetrieb auf.Vor 11.000 Hörer und Hörerinnen – 1929/30 wird man bereits gut 400.000 zählen – rief der christlich-soziale Bundeskanzler Ignaz Seipel (1876–1932) einen „Triumph der