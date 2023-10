100 Jahre Preußler: „Seien Sie gut zu den Kindern, wir haben nichts Besseres“

Als unantastbar erweist sich sein Werk in unserer Zeit, in der besonders Literatur für Junge von ihrer Vergangenheit eingeholt wird (Stichwort: Karl May und Indianer). Noch nie aber wurde beklagt, ein Kinderbuch von Otfried Preußler sei an den Kriterien der 2020er gemessen diskriminierend.Am Freitag (20. Oktober) wäre der literarische Vater des Räubers Hotzenplotz und der kleinen Hexe 100 Jahre alt geworden.