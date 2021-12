10 Kulturtipps für Silvester bis 22 Uhr

Seit Anfang November trainiert der studierte Tenor und Brucknerhaus-Direktor Dietmar Kerschbaum seinen Stimmmuskel. Beim Operetten-Klassiker "Wiener Blut" von Johann Strauß Sohn will er am Silvesterabend in seiner Rolle des Balduin Graf Zedlau nichts dem Zufall überlassen. Es spielt das Johann Strauß Ensemble unter Guido Mancusis Leitung.