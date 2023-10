10 Filme, die man gesehen haben muss

Matthew McConaughey in "Interstellar"

Die Verurteilten: Laut der Filmdatenbank "IMDb" mit einem Durchschnittsrating von 9,3 der beste Film aller Zeiten. In diesem Klassiker aus dem Jahr 1994 geht es um den Banker Andy Dufresne, der für den Mord an seiner Frau und deren Liebhaber in das berüchtigte "Shawshank"-Gefängnis muss. Lebenslänglich lautet die Strafe. Hinter Gittern versucht sich Dufresne mit seinem neuen Leben zurechtzufinden.

König der Löwen: Die Geschichte von Simba der nach dem Tod seines Vaters Mufasa seinen Platz im Kreis des Lebens sucht, ist bekannt. Gemessen an den Kinoeinnahmen ist er der bisher weltweit kommerziell erfolgreichste klassische Zeichentrickfilm.

Der Pate: In dem Mafiafilm aus dem Jahr 1972 von Francis Ford Coppola geht es um den Mafiaboss Vito Corleone und seine Familie. Der Film gilt als absolutes Meisterwerk, die Fortsetzungen Der Pate – Teil II und Der Pate III erzählen die Geschichte weiter.

Forrest Gump: Der mit einem niedrigen Intelligenzquotienten ausgestattete Forrest Gump (Tom Hanks) stolpert tollpatschig durch die wichtigsten Ereignisse der US-Geschichte. Auf der Suche nach dem großen Glück erfindet er unter anderem das Joggen und macht als Unternehmer Karriere.

Schinders Liste: Der Film von Steven Spielberg erzählt als Mischung aus Filmbiografie und Geschichtsfilm vor dem Hintergrund des Holocaust davon, wie der deutsche Unternehmer Oskar Schindler, ein NSDAP-Mitglied, etwa 1100 Juden eigens in seinen Fabriken beschäftigte, um sie vor der Deportation und Ermordung im Vernichtungslager KZ Auschwitz-Birkenau zu bewahren.

The Dark Knight: Der zweite Teil der Batman-Trilogie von Christoper Nolan liegt im "IMDb"-Ranking auf Platz 3. In diesem Teil schließen sich Batman, Lieutenant Gordon und Bezirksstaatsanwalt Harvey Dent zusammen, um gemeinsam gegen den "Joker" vorzugehen. Für seine von der Kritik vielfach gefeierte Darstellung des Joker wurde Heath Ledger im Jahr 2009 posthum mit einem Oscar als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

American Beauty: In diesem Klassiker aus dem Jahr 1999 geht es um die Geschichte eines Mannes in mittlerem Alter, der aus dem Jenseits die Geschichte seines "dummen, kleinen Lebens" erzählt.

American History X: Ein geläuterter Neonazi versucht seinen jüngeren Bruder davor zu bewahren, den gleichen Weg einzuschlagen wie er selbst. Der Film wird häufig an Schulen zur pädagogischen Thematisierung von Rechtsextremismus und Rassismus behandelt.

Das Leben ist schön: Die Tragik-Komödie handelt von einem jüdischen italienischen Buchhändler, der seine Phantasie einsetzt, um seinen Sohn vor den Schrecken der Internierung in einem Nazi-Konzentrationslager zu schützen.

Interstellar: Der Science-Fiction-Film von Christopher Nolan erzählt die Geschichte des Farmers Cooper, der mit Astronauten durch ein Wurmloch fliegt, um nach einem anderen bewohnbaren Planeten zu suchen, da sich die Erde in der Zukunft als lebensfeindlicher Planet erweist. Doch dafür muss Cooper seine Familie zurücklassen.

