"Destination Wedding": Wut auf den ersten Blick

Wiederbegegnung mit Stars aus den 1990ern.

Was sich neckt, das liebt sich am Ende doch (Keanu Reeves und Winona Ryder). Bild: Robb Rosenfeld

Die beiden warten auf ihren Flug, empfinden Abneigung auf den ersten Blick. Dann kommen sie im Flugzeug nebeneinander zu sitzen und zu allem Überdruss stellt sich heraus, dass sie zur selben Hochzeit in den Weinbergen Kaliforniens unterwegs sind …

Bei der Hochzeit jedoch bilden Frank und Lindsay für ein Wochenende eine ungewollte Zweckgemeinschaft – und es ist von Beginn an klar, worauf das hinsteuert.

Interessant ist die Wiederbegegnung mit zwei Schauspielern, die ihre filmischen Höhenflüge in den 90ern hatten: Keanu Reeves (53) und Winona Ryder (46), 1992 bereits als Liebespaar in "Bram Stoker’s Dracula" zu sehen. Nun also tauchen die beiden als vom Leben und von Menschen enttäuschte Typen wieder auf der Leinwand auf. Regisseur Victor Levin legt in diesem kammerspielartigen Film den Streithansln kluge und ungewöhnliche Dialoge in den Mund. Das wirkt bei Keanu Reeves oft wie statisches Rezitieren, während Winona Ryder zu sehr ins Grimassieren kommt. Und sogar beim Sex können beide den Mund nicht halten. Das ist streckenweise amüsant, wird aber dann doch ein wenig ermüdend. (sin)

Der Trailer zum Film:

"Destination Wedding", USA 2018, 90 Min.

OÖN Bewertung:

