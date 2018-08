Bayerischer Krimi-Hit: Der "Eberhofer" ist zurück

Ausschnitt aus dem bayerischen Kinofilm "Sauerkrautkoma" Bild:

RIED/TUMELTSHAM. Wenn der Provinzpolizist Franz Eberhofer wieder gemeinsam mit seinem Ex-Kollegen Rudi Birkenberger in einem kuriosen Fall ermittelt, heißt es: Ein neuer Film von Rita Falk läuft auf der Kinoleinwand. Anlässlich der Premiere des neuen Bayernkrimi-Hits "Sauerkrautkoma" werden am Freitag, 10. August, Rita Falk und ihre Schauspielstars im Star Movie Ried zu Gast sein.

Sebastian Bezzel (Franz Eberhofer), Lisa Maria Potthoff (Susi) und die Bestsellerautorin Rita Falk werden aufgrund der hohen Nachfrage gleich in mehreren Kinosälen ihren Film präsentieren. Wie aus den vorherigen vier Teilen bekannt, hat es der Dorfpolizist Franz Eberhofer nicht immer leicht. Auch diesmal scheint es an allen Ecken zu brennen: eine berufliche Zwangsbeförderung, die ihn nach München führt, Freunde und Bekannte, die ihn dazu drängen, endlich der Susi einen Antrag zu machen, und schlussendlich noch eine Leiche im Auto seines Vaters. Wer keine Karten mehr für die Premiere ergattern konnte, hat am Donnerstag, 9. August, die Möglichkeit, das Preview anzusehen. Des Weiteren wird es am Sonntag, 19. August, einen "Sauerkrautkoma-Frühschoppen" geben: Schweinsbratwürstel und Sauerkraut, Weißwürste und eine musikalische Untermalung mit zünftiger Musik sollen einen stimmungsvollen Kinosonntag ermöglichen. Beginn des Frühschoppens ist um 10 Uhr, die Kinovorstellung startet um 11.30 Uhr. Teilnahme kann nur mit einer Voranmeldung erfolgen – Reservierungsinfos unter www.starmovie.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema