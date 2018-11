Karl Oberhammer mit einem seiner Harzer Edelroller, einem Kanarienvogel mit besonders schönem Gesang Bild: gul Freizeit Tierisch beste Freunde "Ich bin seit meinem fünften Lebensjahr ein absoluter Vogelnarr" Karl Oberhammer züchtet seit Jahrzehnten mit Hingabe und großem Erfolg Kanarienvögel Von Ulrike Griessl, 21. November 2018 - 00:04 Uhr

Ein zehn Zentimeter kleiner zitronengelber Singvogel hat es Karl Oberhammer aus Kematen bereits im zarten Alter von fünf Jahren angetan. "Schon damals wünschte ich mir nichts sehnlicher als einen Kanarienvogel", erzählt der heute 71-Jährige. Doch das damals 350 Schilling teure Tier sei für den Vater, der nicht mehr als 720 Schilling pro Monat verdiente, unerschwinglich gewesen. Also blieb der große Wunsch des kleinen Karl unerfüllt.

Dennoch ließ ihn die Sehnsucht nach einem gefiederten Freund nicht los. Und so erfüllte er sich zehn Jahre später als 15-jähriger Elektroinstallateur-Lehrling den Wunsch nach einem eigenen Vogel: "Ich kaufte mir von meinem ersten selbst verdienten Geld in einer Tierhandlung in der Linzer Mozartstraße um 120 Schilling zwei Wellensittiche und einen Käfig dazu", erinnert sich Oberhammer. Als er damit nach Hause gekommen sei, habe der Vater zuerst furchtbar geschimpft, aber bald hätten die gefiederten Hausgenossen auch dem Vater gefallen.

Besonders schöner Gesang

Bis sich der Kematener seinen Traum von Kanarienvögeln erfüllen konnte, sollte es jedoch noch dauern. Erst mit 20 Jahren leistete sich Oberhammer seine beiden ersten Vögel dieser Art. "Und weil ich so begeistert von ihnen war, begann ich 1972 mit der Zucht des Harzer Edelrollers, das ist ein Kanarie mit besonders schönem Gesang", erzählt Oberhammer.

Die sorgfältige Auswahl der singenden gelben Vögel, die er für seine Zucht verwendete, machte sich bald bei nationalen, aber auch internationalen Wettbewerben bezahlt. Nach einigen Staatsmeistertiteln wurde Oberhammer 1986 und 2005 auch Vize-Weltmeister mit seinen Harzer Edelrollern. 2007 erreichte er mit einer anderen Kanarienart sogar den Weltmeistertitel. Weitere Gold-, Silber- und Bronzemedaillen bei weltweiten Bewerben folgten.

"Obwohl Gesangskanarien auch recht ansehnliche Vögel sind, spielt das Aussehen bei Wettbewerben keine Rolle", erklärt Oberhammer. Es komme einzig und allein auf die Stimme und das Melodienrepertoire an, so der Experte. Je tiefer die gefiederten Freunde singen würden, desto besser. Teilnehmen können an den Gesangswettbewerben naturgemäß ausschließlich männliche Vögel, da nur sie die Anlange zum Singen haben. "Sie nutzen ihre Stimme, um Weibchen zu imponieren", erklärt Oberhammer. "Meine Jungvögel stammen aus Zuchtlinien, in denen seit vielen Generationen auf die Qualität des Gesanges Wert gelegt wurde."

Die Liebe des 71-Jährigen zu seinen gefiederten Freunden und ihrem fröhlichen Gesang ist bis heute ungebrochen. "Ich bin einfach ein Vogelnarr", gesteht Oberhammer. Auf die Frage, ob er nach so vielen Meisterschaftstiteln noch ein großes Ziel mit seiner Vogelzucht vor Augen habe, antwortet Oberhammer: "Einmal möchte ich mit meinen kleinen Freunden noch Gold bei Weltmeisterschaften holen."

Live erleben können Sie Karl Pollhammer und seine Vögel in folgendem Video:

Termin für Vogelfreunde

Große Vogelschau: Vom 23. bis 25. November findet im Volkshaus Neue Heimat am Vogelfängerplatz 4 in Linz die 59. Bundesmeisterschaft des Kanarien- und Vogelzüchtervereins Linz statt. Etwa 1100 Vögel vom Kanarie bis zum Papagei werden ausgestellt. Es können auch Vögel gekauft und getauscht werden.

Näheres unter www.akv-linz.at

