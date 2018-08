Karin Sellners „Erholungsoase“ in Langenstein ist derzeit der Publikumsliebling mit den meisten Votings. Bild: Weihbold Freizeit Garten Gartenwahl 2018: Das sind die Lieblinge der Leser Zwischenbilanz: Die "Erholungsoase" in Langenstein führt mit fast 8000 Votings. Von Barbara Rohrhofer, 04. August 2018 - 00:04 Uhr

"Mein Kompliment! Ich bin echt beeindruckt von den mehr als 130 Einreichungen zur Gartenwahl der OÖNachrichten. Ein Garten ist schöner und kreativer als der andere. Es blüht und duftet im ganzen Land. Wenn das so weiter geht, werden bald die Engländer nach Oberösterreich auf Gartenreise kommen", sagt Biogärtner Karl Ploberger beim Sichten der mehr als 130 Bewerbungen.

Und man kommt aus dem Staunen kaum heraus: Hier Fotos von einem traditionellen Bauerngartl, dort von zauberhaften Blumenwiesen und viele, viele Bilder von wunderschönen Oasen der Erholung. Aber welcher ist der schönste Garten im Land?

"Diese Entscheidung wird für die Jury sehr, sehr schwierig. Denn eigentlich hätte jeder Garten eine Auszeichnung verdient", sagt Österreichs beliebtester Gärtner Karl Ploberger. Er weiß, dass im ganzen Land gepflanzt, gemäht, geschnitten und vor allem genossen wird.

Perfektes Erholungsplatzerl

Für viele Oberösterreicher ist das "eigene Fleckerl Grün vor dem Haus" das perfekte Platzerl für Erholung. Hier kann man zurückschalten und zur Ruhe kommen. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Umfrage des Linzer Meinungsforschungsinstituts IMAS.

"Die Schönheit eines Gartens liegt freilich immer im Auge des Betrachters. Und sie hängt auch nicht von seiner Größe ab. Es geht um Proportionen, um die Auswahl der Pflanzen, um Raritäten, um Genuss und Vielfalt", sagt OÖN-Kolumnist Karl Ploberger.

Sieger werden am 27. 9. gekürt

Die Gartenwahl kommt aber nicht nur bei den Hobbygärtnern und Lesern gut an, auch in der Redaktion der OÖNachrichten ist der "Arbeitseinsatz" in den schönsten Gärten des Landes begehrt, weil der grüne Daumen der Landsleute tatsächlich sehr beeindruckend ist.

Es gibt viele Leute, für die ihr Garten das allerschönste Hobby ist.

Bis Ende August können noch weitere Gärten eingereicht werden. Bis dahin kann von den Gartenfans auch noch gevotet werden. Die Sieger werden bei der großen Abschlussveranstaltung am 27. September in den Promenaden- Galerien der OÖNachrichten gekürt.

Diese Gärten haben die meisten Stimmen

1.) Erholungsoase von Karin Sellner in Langenstein

2.) Herzgarten von Violetta Pokorny in Arbing

3.) Froschgarten von Andrea Frieser in Asten

4.) Rosenträume von Gerlinde Fichtinger in Linz

5.) Englische Gartenträume: Margarete Baumgartner, Waizenkirchen

6.) Gerti’s Gartenparadies: Gertraud Buchroither, Hartkirchen

7.) Johannas Blumengarten: Johanna Minichmayr, Enns

8.) Am Busen der Natur: Martha Neuböck, Haibach im Mühlkreis

9.) Bin im Garten: Julia Moser, Bad Schallerbach

10.)Paradies der Vielfalt: Martina Viehböck, Sarleinsbach

11.) B 12: Peter Baumann in Schlatt

12.) Kreatív- und Wohlfühltankstelle: Martin Fischer in Linz

OÖN-Gartenwahl

So läuft die Bewerbung: Bis Ende August Fotos auf www.nachrichten.at/gartenwahl hochladen. OÖN-Leser können auf nachrichten.at ihre Favoriten wählen. Außerdem gibt’s ein Gewinnspiel mit tollen Preisen!

