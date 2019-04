Mit den OÖNachrichten zum Narzissenfest!

Willkommen zum 60. Narzissenfest im Ausseerland-Salzkammergut

Das größte Blumenfest Österreichs verzaubert von 30. Mai bis 2. Juni 2019 bis zu 25.000 Gäste.



Das Ausseerland-Salzkammergut steht von 30. Mai bis 2. Juni ganz im Zeichen des Narzissenfests, das dieses Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Das erste Highlight findet bereits am 25. Mai statt, wenn im Kur- & Congresshaus Bad Aussee die neuen Narzissenhoheiten gewählt werden. Ab 30. Mai werden im gesamten Ausseerland-Salzkammergut Veranstaltungen rund um das Motto Tracht, Tanz und Musik abgehalten. Traditioneller Höhepunkt ist der Festsonntag am 2. Juni. An diesem Tag begeistert der Stadtkorso ab 8 Uhr im Stadtzentrum von Bad Aussee Gäste aus nah und fern. Ab 14.30 Uhr schaukeln die beeindruckenden Narzissenfiguren über den Grundlsee.



Im Frühling 2019 steht das Ausseerland-Salzkammergut ganz im Zeichen der Blume. In überwältigender Fülle verwandeln wild gewachsene Sternnarzissen die liebliche Berglandschaft in ein duftendes, weißes Blütenmeer. Zu dieser Zeit rüsten sich die Ausseerinnen und Ausseer sowie Gäste für den Höhepunkt dieser malerischen Blumenpracht. Mehr als 3.000 Menschen werden in diesem Jahr wieder engagiert sein, um den erwarteten 25.000 Gästen ein prachtvolles Festerlebnis garantieren zu können.



60. Narzissenfest Ausseerland-Salzkammergut

30.05.-02.06.2019

Alle Infos: www.narzissenfest.at/



Die OÖNachrichten verlosen zahlreiche Preise:

* 3 Packages, bestehend jeweils aus:

• 1 Woche Aufenthalt im Gasthof Hofmann in Gössl am Grundlsee (Doppelzimmer inkl. Frühstück, 28. Mai bis 2. Juni 2019)

• 2 Golden Narzissen Cards für den Korsosonntag, 2. Juni

• 2 Eintrittskarten zum Volksmusikabend „Franz Posch und die Narzissenhoheiten laden ein“ am 30. Mai



* 125 x 2 Eintrittskarten zum Stadt- und Bootskorso am 2. Juni im Ausseerland – Bad Aussee/Grundlsee



Das Gewinnspiel läuft bis 15.05.2019.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.