Mit den OÖNachrichten zu den Formel E voestalpine European Races nach Berlin!

Erstmals in der Geschichte der vollelektrischen Motorsportserie ABB FIA Formula E Championship wird 2019 der Sieger der „voestalpine European Races“ gekürt. Als international erfolgreiche Straßenrennserie vermittelt die Formel E nicht nur Rennsport-Feeling pur, sondern zeichnet sich mit ihrer vollelektrischen Antriebstechnik auch durch ihren Zukunfts- und Nachhaltigkeitsaspekt aus.



Rom, Paris, Monaco, Berlin und Bern: Fünf Rennen in den schönsten Metropolen Europas. OÖN-Leserinnen und Leser haben exklusiv die Möglichkeit das 3. Rennen in Berlin am 25. Mai 2019 hautnah zu erleben.



Die OÖNachrichten verlosen 9x2 Packages inkl Tribünen-Tickets, 2 Übernachtungen sowie An- und Rückreise mit dem RIT-Zug.* Als Hauptpreis winkt ein Package für 2 Personen, welches VIP Tickets, 2 Übernachtungen sowie An- und Rückreise mit dem RIT-Zug beinhaltet.*



*(2. Klasse, ab/bis allen DB Bahnhöfen sowie zu den Grenzbahnhöfen wie Salzburg).



Das Gewinnspiel läuft bis 06.05.2019.

Die Gewinner werden telefonisch bzw. per E-Mail verständigt. Eine Barablöse ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Es gelten die AGB der OÖNachrichten. Alle Informationen zum Datenschutz finden Sie unter nachrichten.at/datenschutz.