VIP-Karten für die Beachvolleyball Staatsmeisterschaften 2018 gewinnen!

Beachvolleyball Staatsmeisterschaften 2018 presented by De'Longhi

Litzlberg am Attersee

24.-26. August 2018



Das erwartet Sie dieses Jahr

Alles neu! Die Österreichischen Beachvolleyball Staatsmeisterschaften presented by DeLonghi am wunderschönen Attersee starten dieses Jahr mit einer großen Eröffnungsfeier bereits am Donnerstag, 23. August 2018. Zum Programm gehören neben der großen Spielervorstellung auch eine eigens konzipierte Feuer- und Wassershow. Das Highlight wird der Auftritt der Comedyhirten unter freiem Himmel am Centercourt sein. Und das beste: Der Eintritt ist frei!



Weiters freuen wir uns mitzuteilen, dass alle österreichischen Top-SpielerInnen inklusive unserer WM-Zweitplatzierten, Clemens Doppler und Alexander Horst, um die Staatsmeisterschaftskrone kämpfen werden.



Auch die Sideevents werden dieses Jahr aufgestockt. Neben der Ö3 Party, die am Freitag, den 24. August im Gewerbepark Lenzing um 20 Uhr mit einem Warm-Up beginnt, findet am Samstag, 25. August erstmals die Fever Tree Night im Gewerbepark Lenzing statt. Star-DJ Rene Rodrigezz wird dabei kräftig einheizen. Bei beiden Veranstaltungen ist der Vorverkauf begrenzt.



Über PRO Beach Battle

Der Event PRO Beach Battle besteht bereits seit 2011 und hat sich in den letzten Jahren zum größten nationalen Beachvolleyball Event Österreichs entwickelt. Neben erstklassigem Beachvolleyball können die Zuseher auch das vielseitige Rahmenprogramm genießen. Jedes Jahr garantieren die Veranstalter einen Event der Sonderklasse mit sportlichen Höchstleistungen, Parties und jeder Menge Entertainment.



Die OÖNachrichten verlosen VIP-Karten für folgende Tage:

2 x 2 VIP-Karten für Freitag, 24. August 2018

2 x 2 VIP-Karten für Samstag, 25. August 2018

1 x 2 VIP-Karten für Sonntag, 26. August 2018



Das Gewinnspiel läuft bis 20.08.2018.

Das Gewinnspiel läuft bis 20.08.2018.

