Helmut Wenschitz vor dem süßen und architektonischen Meisterwerk Freizeit Essen & Trinken Der höchste Schoko-Brunnen der Welt steht in Allhaming Mit 11,3 Metern schaffte der Schokoladenbrunnen in der neuen Wenschitz Pralinenwelt einen Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde. Ab 15. April ist er für die Öffentlichkeit zugänglich. Von Philipp Braun, 12. April 2019 - 05:45 Uhr

Es gibt viele faszinierende Brunnen. Der römische Trevi-Brunnen ist so ein weltbekanntes Meisterstück. Die Peterhof-Wasserspiele in St. Petersburg strahlen ebenso in ruhmreichem Glanz. Oder der höchste Schokoladenbrunnen der Welt mit einer Höhe von 11,3 Metern, einer Länge von 12,2 Metern und einem Gewicht von drei Tonnen. Dieses Kunstwerk der Technik und der Sinne steht nicht im Schlaraffenland, sondern in der neu eröffneten Wenschitz Pralinenwelt in Allhaming im Bezirk Linz-Land.

Das süße Wunder

Eine Tonne feinste Zartbitterschokolade, 60 Prozent Kakaoanteil, zirkuliert kaskadenartig hinter goldenen Ringen über beheizte Platten. „Es ist eine Vision, die mich schon lange begleitet. Ich wollte einen Höhepunkt rund um die Schokolade schaffen. Eine Attraktion, die Leute anzieht, und wo wir unser Wissen vermitteln können. Von der Historie bis zu den fertigen Pralinen", sagt Helmut Wenschitz, der als einer der führenden Maître Chocolatier Österreichs gilt.

Vor 29 Jahren begann Wenschitz seine Schokoladen-Leidenschaft in Allhaming. Knapp drei Jahrzehnte später wird die erste Pralinenwelt Österreichs eröffnet: Der Weg führt vom Foyer über das Kugelkino, die Entdeckungsrampe mit gläserner Produktion und die Schokoladen-Degustation bis zum Duftuniversum und zum anschließenden Shop. Eine der Hauptattraktionen ist der Schokobrunnen, der seit Donnerstag als welthöchster gilt.

Der Visionär will Allhaming zum Kompetenzzentrum für Schokolade machen. „Ab Mai bieten wir die ersten Kurse in der Akademie an. Für Anfänger, Fortgeschrittene und Experten." Wenschitz sieht in Österreich noch Potenzial. „Ich glaube, wir sind bei der qualitativen Schokolade insgesamt noch nicht am Höhepunkt angelangt. In ein paar Jahren wollen die Genießer, ähnlich wie beim Wein, noch mehr über die Produktion, Plantagen und die Bauern wissen. Und auf dem Weg dahin möchten wir sie begleiten."

Eröffnung: Am Montag, 15. April, um 8 Uhr öffnet die Pralinenwelt (barrierefrei zugänglich) das erste Mal ihre Tore für die Öffentlichkeit.

«

Kommentare „Wir haben mal einen -kleinen- Schokobrunnen geschenkt bekommen. “ transalp Wir haben mal einen -kleinen- Schokobrun... „Bei so viel Schokolade steig' ich persönlich aus.Lieber ein Bergsteigersemmerl oder a saure Wurst.“ Malefiz Bei so viel Schokolade steig' ich persön... „Welch unappetitlicher Rekord!“ Lentio Welch unappetitlicher Rekord! Alle Kommentare anzeigen » Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren