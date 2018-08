Bild: FRANK RUMPENHORST (APA/EPA/FRANK RUMPENHORST) Freizeit Essen & Trinken Tag des Bieres: Das sollten Sie wissen Ein Sommerabend wie heute bietet sich an, um mit Freunden draußen ein oder mehrere Gläser kühles Bier zu genießen. Zum Tag des Bieres haben wir die die spannendsten und kuriosesten Fakten rund um das beliebte Hopfengetränk aufgelistet. Von nachrichten.at/ries, 03. August 2018 - 15:57 Uhr

Der erste Freitag im August steht immer im Zeichen des Bieres. Das hat seine Gründe, denn "Bier ist der überzeugendste Beweis dafür, das Gott den Menschen liebt und ihn glücklich sehen will", wie Benjamin Franklin im 18. Jahrhundert schon wusste.

Schon die alten Wikinger haben Bier angehimmelt: Sie glaubten, dass ihnen nach dem Tod in Walhalla die die Ziege Heidrun begegnen würde. Aus ihrem Euter sollte Bier fließen.

Weil das goldene Gebräu sich so großer Beliebtheit erfreute, wurde schon etwa 3000 v. Chr. eine Bierschankordnung festgelegt, nämlich von den Sumerern. Sie besagte unter anderem, dass Bierpanscher so lange mit Bier übergossen werden, bis sie ersticken. Darunter wäre damals auch die Herstellung von Radler gefallen.

Auch früher gab es schon Unfälle mit Bier, zum Beispiel 1841 gab es in London eine Bier-Überschwemmung mit acht Toten, nachdem ein Bottich geplatzt war.

Österreicher sind Vizeweltmeister im Biertrinken

Mit 106 Litern pro Kopf und Jahr belegen wir Österreicher im internationalen Vergleich den zweiten Platz im Biertrinken (auch alhoholfreises ist hier eingerechnet). Nur unsere Nachbarn, die Tschechen, überbieten uns.

Heute gibt es in Österreich so viele Sorten wie noch nie: Über 1000 verschiedene Versionen werden bei uns in 278 Brauereien hergestellt. Davon sind 150 gewerblich und 128 privat.

Kurioses rund um das Kult-Getränk

Das stärkste Bier der Welt, "Snake Venom" von der Brauerei Brewminster, hat einen Alkoholgehalt von 67,5 %.

Der Rekord im Austrinken von einem Liter Bier liegt bei 1,3 Sekunden und wurde 1977 in den USA von Steven Petrosino aufgestellt und seither nicht gebrochen.

Die Angst vor leeren Gläsern nennt sich Cenosillicaphobie.

In einer Münchner Eisdiele gibt es ein "Bier-Eis". Das Autofahren wird nach dem Genuss von zwei Kugeln nicht mehr empfohlen.

Die längste Bier-Bong der Welt, bestehend aus einem Trichter und zwei Gartenschläuchen, erreichte eine Gesamtlänge von 50 Metern.

Im 18. Jahrhundert gab es ein Experiment, in dem man Ameisen Bier zu trinken gab. Als ihre nüchternen Kollegen merkten, dass die Biertrinker Hilfe brauchten, trugen sie sie zurück "nach Hause".

93.000 Liter des goldenen Getränkes werden jährlich allein in Großbritannien verschwendet, indem es in Bärten hängen bleibt.

Stillenden Müttern wird der Genuss von alkoholfreiem Bier empfohlen: Es regt den Milchfluss an und entspannt.

Beim Münchner Oktoberfest kommt seit 2012 eine Bier-Pipeline zum Einsatz.

