Glühende Kohlen und kühles Bier

Markus Thaller präsentiert eine Auswahl an Bieren, die perfekt mit Gegrilltem harmonieren. Von Philipp Braun, 03. August 2018

Bier und Grillen ist geschwisterlich und so eng verwoben, dass man schon eine gehörige Portion Courage benötigt, diese an einem sommerlichen Sonnentag zu trennen. Spätestens wenn der edle Kugelgrill geputzt und auf Sommerfrische poliert wird und der Nachbar über Fleischqualitäten philosophiert – dann hat man sich das erste Bier verdient.

Ein Ploppen wird wohlig wahrgenommen, es zischt, und danach umspielt feine Bittere die Zunge und schmeichelt dem Gaumen. Bier und Grillen darf aus Sicht vieler Grill-Aficionados nie getrennt werden. Kaum ein Getränk passt besser als das Erfrischungsgetränk auf Basis von Cerealien, Hopfen und Wasser. In der Regel harmoniert ein helles Märzen immer. Um jedoch in die Biervielfalt zu schnuppern, darf zu manchen Grillgerichten etwas Mut und Neugier nicht fehlen.

Für Markus Thaller bedeutet Bier neben den genussvollen Stunden auch beruflichen Alltag. Der Braumeister arbeitet seit 2012 bei der ältesten Brauerei in Österreich in Hofstetten. Davor durchlief er langjährige Ausbildungsprogramme in Wien und in Bayern, sammelte Erfahrung bei Schlägl und Stiegl und absolvierte die Diplomsommelierausbildung. 2014 errang Thaller den Vizestaatsmeister der Bier-Sommeliers.

Auf Einladung von Michael Schmid vom Kleebauern in Altenfelden (siehe dazu den Grillbeitrag am Samstag im OÖN-Magazin) begleitete der Sommelier verschiedene Grillgerichte mit ausgewählten Bieren:

Wer grillt, darf bei der Biervielfalt nichts anbrennen lassen

Aperitif: Zum Einstieg passen belgische Sauerbiere ausgezeichnet. Zum Beispiel das Liefmans Kriek, ein fruchtiges Lambic-Bier, das im Holzfass gelagert wurde. Die Säure wird durch die Kirschen elegant abgerundet und glänzt mit schöner Fruchtigkeit – ein idealer Start.

Vorspeise (Bruschetta): Für Weißbrot mit Tomaten ist das Pale Ale aus Hofstetten zu empfehlen. Ein helles Bier mit frischen Zitrusaromen korreliert fein mit Paradeisern.

Glasierte Entenbrust: Die Entenbrust wurde einige Stunden in einer Marinade aus Ingwer, Chili und Honig eingelegt. Dem Motto „Gleiches zu Gleichem“ entsprechend, passt das Honigbier aus Hofstetten. Es hält sich etwas im Hintergrund und ergänzt sich schön mit Ingwer und Chili.

Bierdosen-Hendl: Die Haut des Geflügels wurde mit Paprika eingerieben und bekam leicht röstige Noten. Damit harmoniert Granitbier mit Karamellnoten. Helles Fleisch und dunkles Bier, wenn es nicht zu süß ist, schließen einander nicht aus.

Fisch: Weißbier und Fisch ergeben eine wunderbare Geschmacksgeschichte. Eine Besonderheit ist die hopfenbetonte Festweiße aus der Schneider-Brauerei. Schöne Fruchtigkeit, Zitrusaromatik und ein Hauch von Gewürznelken.

Knochensteaks: Neugierige probieren zum Rib-Eye-Steak ein dunkles, intensives Schlenkerla-Rauchbier aus Bamberg, dessen Malz über Buchenholz geräuchert wurde. Man wird begeistert sein.

Schweinsschulter: Ein heller Bock wie Saphir, der blumig duftet und eine angenehme Restsüße besitzt, passt sehr gut. Ein kräftiger Partner zum deftigen Fleisch.

Crumble: Dunkle Beeren und Schokolade verlangen nach einem dunklen Bier. Der Graniteisbock mit zwölf Prozent und Dörrobstnoten ist darauf die Antwort.

