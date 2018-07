Hochsaison für große und kleine Schleckermäuler Bild: Weihbold Freizeit Essen & Trinken Erdbeer und Schoko out! Das sind unsere neuen Eislieblinge Vanille, Schokolade und Erdbeere standen bei den Österreichern lange Zeit ganz oben auf der Skala der beliebtesten Eissorten. Das hat sich mittlerweile geändert. Von nachrichten.at, 19. Juli 2018 - 12:18 Uhr

Was wir in Punkto Eis essen besonders gerne mögen, hat das digitale Markt- und Meinungsforschungsinstitut Marketagent.com herausgefunden. Bei einer repräsentativen Befragung gaben 28 Prozent an, zumindest ein Mal pro Woche Eis aus der Tüte zu essen. Sieben Prozent der Befragten können dem wöchentlichen Besuch eines Eissalons wiederum nicht widerstehen und bevorzugen den Eisbecher im Lokal.

Und welche Sorten schlemmen die Österreicher besonders gerne?„Lange Zeit rangierte das allseits beliebte „Vanille-Schoko-Erdbeer“-Trio ganz oben in der Hitliste der beliebtesten Eissorten“, sagt Thomas Schwabl, Geschäftsführer von Marketagent.com. Nun scheint aber Bewegung in die Präferenzen der heimischen Eisesser gekommen zu sein, denn: Platz eins belegt mittlerweile Stracciatella (35 Prozent), gefolgt von Vanille (34 Prozent) und Haselnuss (33 Prozent). Dahinter reihen sich Pistazie, Erdbeere und Schokolade ein. Zitrone, Banane, Joghurt und Nougat machen die sündigen Top 10 komplett.

Während bei Männern nach wie vor Vanille ganz hoch im Kurs steht, geben Frauen der Sorte Haselnuss den Vorrang. Zwei Kugeln hält der Großteil der Befragten (55,3 Prozent) dabei für ausreichend, für 3,5 Prozent müssen es sogar vier Kugeln pro Tüte oder Becher sein.

Die beliebtesten Eissorten der Österreicher

1. Stracciatella

2. Vanille

3. Haselnuss

4. Pistazie

5. Erdbeere

6. Schokolade

7. Zitrone

8. Banane

9. Joghurt

10.Nougat



Bild: marktagent.com

Welche Sorte bevorzugen Sie?

«

Kommentare Was sagen Sie zum Thema? Jetzt kommentieren Zu diesem Artikel sind noch keine Beiträge vorhanden.