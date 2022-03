"Im September werden wir uns wohl alle wieder boostern lassen müssen"

"Ist das nicht zu viel des Guten und nur eine Systembefriedigung?", schreibt OÖN-Leser Gabriel Alexander und meint die Boosterimpfung. Er ist zweimal geimpft, einmal genesen. Macht sich wegen der in manchen Kreisen vielzitierten Nebenwirkungen Sorgen um seine Gesundheit. Er ist einer von zahlreichen Leserinnen und Lesern, die sich mit ihren Anliegen und Fragen täglich an die OÖNachrichten wenden. Unsicherheit und Zweifel sind nach wie vor groß.

Die Rede vom vierten Stich

Dass bereits von einem vierten Stich die Rede sei, gibt Brigitte Murauer zu denken. Sie ist 60 Jahre alt, dreifach geimpft und genesen. Einen Booster brauche sie in absehbarer Zeit nicht, sagt Königswieser.

Vor dem Herbst solle sie sich aber unbedingt noch impfen lassen, denn "im September, wenn die Infektionsgefährdung wieder am höchsten ist, werden wir uns ohnehin wohl alle wieder boostern lassen müssen."

Ihre Anliegen und Fragen können Sie, liebe Leserinnen und Leser, an uns richten. Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an leserbriefe @nachrichten.at.

Frage 1: Ich bin zweimal geimpft, seit November genesen. Können Sie mir versichern, dass ein Booster keine negativen Folgen für meine Gesundheit hat? Ist das nicht zu viel des Guten und nur eine Systembefriedigung? Gabriel Alexander, Neußerling

Nein, das ist sicherlich keine Systembefriedigung, das sind wissenschaftliche Daten. Auch wenn wir es uns sehr wünschen, unser Immungedächtnis gegen Corona hält leider nicht ewig. Man muss es immer wieder mit dem Erreger konfrontieren. Ein Booster kann also gar nicht zu viel des Guten sein.

Wir wissen, dass die Impfung Nebenwirkungen haben kann, zu 99 Prozent sind das leichte Nachwirkungen von der Impfung, wie Armschmerzen oder leichtes Fieber, aber die vergehen rasch wieder. Aber man muss sich im Vergleich immer auch anschauen, welche Komplikationen bei einer Infektion auftauchen können.

Frage 2: Mein Partner hat seit der zweiten Impfung starke Gelenksschmerzen, bei meiner Mutter haben sich die Demenzsymptome verschlechtert. Bei meiner Freundin wurde eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert. Gibt es da einen Zusammenhang? Andrea S., E-Mail

Weltweit wurden mehr als zehn Milliarden Impfungen verabreicht, da sind gewisse schwerere Nebenwirkungen schon Tausende Male aufgetreten. Wir wissen also ganz genau, was für ein Profil die Nebenwirkungen haben können. Die hier genannten sind allerdings nicht typisch oder sehr häufig. Zusätzlich treten die Nebenwirkungen hier alle im Bekanntenkreis auf, da würde ich empfehlen, das Krankheitsbild erstmal beim Allgemeinmediziner des Vertrauens zu besprechen. Ob es diese Erkrankungen nicht teilweise schon vorher gab. Denn dass so viele im näheren Umfeld nach der Impfung leiden, ist schon sehr unwahrscheinlich.

Frage 3: Ich bin 60 Jahre alt, dreifach geimpft und bin auch genesen. Jetzt ist bereits von einem vierten Stich die Rede. Wie verhält sich das in meinem Fall? Gibt es überhaupt schon Erfahrungen zu einer vierten Impfung? Brigitte Murauer, E-Mail

Momentan ist es ja so, dass in der Öffentlichkeit zwar viel geredet und gemutmaßt wird, wir aber noch keine Empfehlung vom Nationalen Impfgremium zu einer vierten Impfung haben.

Vier immune Ereignisse wie in diesem Fall resultieren in einem sehr hohen Schutz vor möglichen weiteren Ereignissen. Einen Booster brauchen Sie hier nicht mehr. Auffrischen müssen Sie erst, wenn die Bedrohung akut ist. Im September oder Oktober dann, wenn die Infektionsgefährdung wahrscheinlich wieder am höchsten ist, werden wir uns ohnehin wohl alle wieder boostern lassen müssen.

Frage 4: Ich wurde zweimal geimpft, bin im November an Corona erkrankt (eine Woche vor meiner dritten Impfung), genesen und jetzt im Februar zum zweiten Mal an Corona erkrankt. Ist ein Antikörpertest oder eine weitere Impfung sinnvoll? Rudolf Wöss, E-Mail

Ein Antikörpertest unmittelbar nach einer Infektion wie in diesem Fall ist nicht wirklich sinnvoll. Ich würde in Ihrem Fall erst einmal ein paar Wochen zuwarten und mich dann erst im Herbst wieder impfen lassen.

Das mit den Antikörpertests ist so eine Sache. Sie werden von Privatpersonen sehr gerne aus eigenem Antrieb heraus gemacht, und wenn man einen hohen Wert hat, fühlt man sich gleich viel sicherer. Das muss aber nicht immer stimmen. Wir Mediziner machen diese Tests nur bei Patienten, bei denen wir uns nicht sicher sind, ob die Impfung gewirkt hat, ob sie überhaupt Antikörper gebildet haben.

Frage 5: Ich wurde zweimal mit Biontech/Pfizer geimpft. Die erste Impfung war Anfang Mai und die zweite dann Mitte Juni vergangenen Jahres. Seit 15. Dezember bin ich genesen. Omikron hat mich erwischt. Wann soll ich jetzt die nächste Impfung machen? Ich bitte um Ihren Rat.

Martina Rottner, E-Mail

Die Dame hat jetzt erstmal etwas Ruhe. Die Empfehlungen des Nationalen Impfgremiums besagen, dass die Patientin sich entweder sechs Monate nach der zweiten Impfung oder später, kurz vor Ende der 180 Tage nach der Genesung, impfen lassen soll. Das wäre dann Mitte Juni. Falls sie einen Grünen Pass hat und dieser abläuft, kann sie sich aber auch schon früher impfen lassen.

Am allerwichtigsten ist aber, dass die Dame mit Anfang Herbst, wenn nach aktuellem Wissensstand die nächste große Welle zu erwarten ist, bereits geimpft ist.

Frage 6: Man hat vor einiger Zeit von Herdenimmunität und Durchseuchung gesprochen. Nun kenne ich eine Reihe Personen, die sind längst dreimal geimpft, genesen und haben jetzt erneut Corona. Sie glaubten sich sicher oder verstehen diese Situation jetzt nicht mehr. Hubert Altenhofer, E-Mail

„Ich bin geimpft und genesen, was soll mir jetzt noch passieren?“, das denken sich viele. Der Begriff der Immunität wurde von vielen völlig falsch verstanden. Immunität heißt, dass meine körpereigene Abwehr rascher und effektiver auf das Virus reagieren kann, weil sie es ja schon kennt. Das heißt aber nicht, dass man sich nicht infizieren oder erkranken kann.

Wir Mediziner sagen immer, die Impfung schützt vor einem schweren Verlauf. Ein schwerer Verlauf heißt Intensivstation. Wenn die letzte Impfung lange zurückliegt, kann man sich trotzdem leicht infizieren. Da wiegen sich sehr viele Geimpfte in falscher Sicherheit. Aber zumindest sind sie bei Infektion vor einer schweren Erkrankung geschützt.