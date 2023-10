Manchmal kommt alles zusammen

Ich liebe sie aber nicht nur deshalb, weil es dort viele Bücher gibt. In Leihbüchereien wurde nämlich das Streaming erfunden. Gut, vielleicht nicht das Streaming an sich, aber doch das Prinzip des Streamings: Man bezahlt ein Abo und darf im Gegenzug so viele Medien beziehen, wie man will – nicht anders funktionieren Netflix, Spotify und dergleichen, nur ein paar Jahrhunderte später. Und teurer.

Was mittlerweile aber fast noch innovativer, geradezu revolutionär erscheint: Die Bibliothek ist ein Raum, in dem man einfach existieren darf, ohne etwas zu konsumieren. Tatsächlich, Sie können einfach in einem Sessel sitzen und in die Luft starren! Nicht einmal lesen müssen Sie, wenn Sie nicht möchten.

Als echter Bibliotheksfan freute ich mich also sehr, als die Leiterin der Bibliothek Wels mich anrief und zu einer Besichtigung einlud. Bei der nächsten Gelegenheit radelte ich zum sogenannten Herminenhof, in welchem sich die Bücherei befindet und der auf mich den Eindruck eines Schlosses machte. Weit gefehlt, denn dieser Hof war bereits Mühle, Kattun-, Seidenpapier- und Deckelfabrik, Wohnstätte eines Zirkusehepaars (den Namen der Ehefrau trägt er bis heute), Lazarett, Geldfälscherwerkstatt, Ruine – bloß Schloss ist er definitiv nie gewesen. Es scheint aber nur konsequent, dass der Gebäudekomplex auch heute noch mehrfach genutzt wird, u. a. von einem Kindergarten und einer Musikschule.

Ein etwas eigenartiges Ensemble, wenn man an das Klischee der gestrengen, stets "Psst!"-zischenden Bibliothekarin denkt. Aber wer sich das Bibliothekarinnendasein als ruhig und beschaulich vorgestellt hat, wird hier ohnehin eines Besseren belehrt. Am Eingang verweist mich eine Mitarbeiterin an die Chefin, welche gerade den Telefonhörer niederlegt und schon auf dem Sprung irgendwo anders hin ist: "Ich habe überhaupt keine Zeit …!"

"Aber die Stadtschreiberin ist da …"

Die Chefin schlägt die Hände über dem Kopf zusammen: "Manchmal kommt halt alles zusammen!" Später klärt sie mich darüber auf, dass heute fälschlicherweise ein Haufen Mahnungen hinausgegangen ist, der nun noch schnell bei der Post abgefangen werden muss. Aber nicht nur solche Missgeschicke bringen Stress, erzählt sie: Personalmangel, fehlende Mittel, z. B. für einen Dienstlaptop, noch dazu muss mit dem "Bücherbus" eine zweite, mobile Bücherei mitbetreut werden. Und trotz all diesen Problemen spürt man immer noch ihre Begeisterung, für Bücher sowie für die Menschen, die diese lesen.

Als ich nach einer kleinen Privatführung wieder ins Freie trete, werfe ich noch einen Blick auf den Herminenhof. Aus einem Fenster dringen Tonleitern einer Trompete und vor dem Kindergarten kreischen Kinder. Stimmt, denke ich, manchmal kommt tatsächlich alles zusammen. Und manchmal funktioniert das sogar, wie hier im Herminenhof.

