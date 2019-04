World Car Awards Historischer Erfolg für I-Pace

SALZBURG. Weltweit 62 Preise heimste der I-Pace ein, jetzt folgten die wohl drei wichtigsten Auszeichnungen für das erste rein elektrische Modell von Jaguar.

Chefdesigner Ian Callum Bild: Nick Dimbleby

86 Fachjournalisten aus 24 Ländern dieser Welt kürten den Briten, der bei Magna in Graz gebaut wird, zum World Car of the Year, zum World Car Design of the Year und zum World Green Car. Damit schaffte Jaguar, was noch keinem Auto zuvor beschieden war: drei der begehrten World-Car-Titel in einem Jahr zu holen.

"Auszeichnung ist eine Ehre"

"Als wir seinerzeit an die Umsetzung unserer Destination-Zero-Vision gingen – null Emissionen, null Unfälle und null Staus – waren Elektroautos kaum mehr als eine Nische. Es ist eine große Ehre, von den World-Car-Juroren diese drei Auszeichnungen für den I-Pace zu bekommen", sagte Jaguar-Landrover-CEO Ralf Speth über den historischen Erfolg.

Der McLaren 720S ist das World Performance Car, der Suzuki Jimny das World Urban Car.

