Mercedes ist übersiedelt

EUGENDORF. Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist die neue Österreich-Zentrale für Mercedes-Benz in Eugendorf bei Salzburg fertig.

Feierliche Eröffnung Bild: Mercedes

Freitag der Vorwoche lud der Noch-Österreich-Chef Marc Boderke zur feierlichen Einweihung. Die Sparten Cars, Vans und Trucks sowie die Mercedes-Benz Financial Services Austria GmbH und die Mercedes-Benz Bank GmbH sind nun alle unter einem Dach. Die beiden Finanzierungsgesellschaften waren bisher in Wals-Himmelreich ansässig, der Importeur in Salzburg-Lehen. Auf 4000 Quadratmetern Bürofläche arbeiten nun rund 300 Mitarbeiter. Gegenüber entsteht noch ein 2000 Quadratmeter großes Schulungsgebäude.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema