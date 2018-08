Radweg endet am Randstein

LINZ. OÖN-Leser schicken kuriose Verkehrsregelungen für Radfahrer.

Der Übergang für Radfahrer endet am Randstein. Bild: Oberndorfer

Zwei Kuriositäten rund um das Thema Radfahren schickte OÖN-Leser Sepp Oberndorfer an die OÖN-Motor-Redaktion (radeln@nachrichten.at). Der ÖAMTC analysiert die Situationen aus juristischer Sicht. "Das erste Foto zeigt die Kreuzung Salzburger-/Wartenburger Straße in Vöcklabruck. Die Radfahrerüberfahrt mündet am Bordstein und nicht im vorhandenen Geh- und Radweg. Offensichtlich ist die Ausführung hier fehlerhaft."

"Das zweite Foto zeigt die Kreuzung Pichlwangerstraße/Auffahrt B1 in Timelkam: Hier endet der Geh- und Radweg, dann folgt ein Schutzweg ehe der Radweg fortgeführt wird. Rechtlich korrekt müsste der Radfahrer sein Bike über den Zebrastreifen schieben."

