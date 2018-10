Hyundai Tucson: Pragmatisch, praktisch, unpackbar gut

Markanter Typ mit vielerlei Vorzügen – der neue Hyundai Tucson startet durch.

Der 136-PS-Diesel hat die 1,5 Tonnen des Tucson bestens im Griff. Nur das Automatikgetriebe ruckelt dann und wann. Bild: Hyundai

Die Südkoreaner steigen so kräftig aufs Gas und bringen 2018 Autos auf den Markt, die es locker mit der internationalen Konkurrenz aufnehmen können. Ein Paradebeispiel dafür ist der Hyundai Tucson, der sich im OÖNachrichten-Test als echter Siegertyp hervortut. Er ist – so kann man es wohl am treffendsten formulieren – pragmatisch, praktisch und unpackbar gut. Tucson, eigentlich eine Wüstenstadt in Arizona, hat absolut gar nichts mit Korea zu tun. Doch Hyundai hat den Namen bewusst gewählt: Der Tucson ist ein robuster, fescher Country Boy – und er ist alles andere als verstaubt.

Design: Der deutsche Designchef hat eine Menge bewirkt: Die Frontpartie der aktuellen Neuauflage wird vom großen Kühlergrill dominiert. Das lässt den neuen Tucson ein bisserl größer, erwachsen, selbstbewusst und sehr dynamisch erscheinen. Alles in allem ein markanter Typ, der bereit ist, die Straßen mit Charme und Können zu erobern.

Innenraum: Das aufgeräumte Cockpit wirkt nüchtern. Alles ist an seinem Platz. Sitze und Lenkrad sind – lobenswerterweise – auch für größere Fahrer ausreichend verstellbar. Platz ist im Tucson zumindest reichlich. Die vielen praktischen Ablagen, die automatisch öffnende Heckklappe und die sehr solide Verarbeitung fallen auf. Das Audio- oder Navigationssystem mit Displaygrößen zwischen fünf und acht Zoll wurde freistehend angebracht, was es gut einsehbar und bedienbar macht. Die schöne neue Datenwelt findet hier problemlos Anschluss. Handys können kabellos aufgeladen werden. Das Soundsystem des amerikanischen Spezialisten Krell überzeugt. Die Größe des Kofferraums passt. Er kann mit wenigen Handgriffen vergrößert werden.

Fahrwerk: Das Fahrwerk und die Lenkung wurden in Deutschland entwickelt. An Präzision und Ausgewogenheit mangelt es nicht. Der Tucson beweist auf engen und kurvenreichen Bergstrecken Nehmerqualitäten, er lässt sich durchaus sportlich um die Ecken scheuchen und überzeugt mit einer ebenfalls gut abgestimmten Lenkung. Die Federung ist eher hart ausgelegt.

Motor: Angetrieben wurde unser Testwagen von einem 136 PS starken Dieselaggregat, welches ausgezeichnet zu dem 1,5 Tonnen schweren Tucson passt. Mit einer Hochgeschwindigkeit von 180 km/h und einem angegebenen Durchschnittsverbrauch von 5,2 Litern überzeugt der Koreaner. Langstrecken meistert er mit Bravour. Hingegen weist das Doppelkupplungsgetriebe Schwächen auf. Ruckeliges Anfahren und harte Schaltvorgänge schmälern das Fahrgefühl.

Fazit: Der Hyundai Tucson ist ein zuverlässiges und preiswertes Reisemobil mit toller Ausstattung. Mit 5 Jahren Garantie ohne Kilometerbegrenzung heizt er seinen deutschen Mitbewerbern ein.

Hyundai Tucson 1,6 CRDi 4WD DCT

Preis: ab 21.990 Euro

OÖN-Testwagen 46.840 Euro

Motor: Vierzylinder

Hubraum 1.598 ccm

Leistung 100 kW (136 PS) bei 4000 U/min

max. Drehmoment 320 Nmn bei 2.000–2.250 U/min

Verbrauch (NEFZ)

Stadt/Land/Mix 5,3/5,2/5,2

OÖN-Test 7,8 l

Tank/Kraftstoffart 55 oder 62 l/Diesel

Umwelt: Euro-6d

CO2-Ausstoß 138 g/km

Antrieb: permanenter Allradantrieb

Getriebe: 7-Stufen

Doppelkupplungsgetriebe

Fahrleistungen:

0 auf 100 km/h in 12 sec

Spitze 180 km/h

Abmessungen & Gewichte:

L/B/H 4480/1850/1650 mm

Radstand 2670 mm

Leergewicht 1.531 kg

Zuladung 630kg

Anhängelast gebremst 1.900

ungebremst 750 kg

Kofferraum 513 bis 1.503 Liter

Garantie: 5 Jahre ohne Kilometerbegrenzung

Plus: gute Serienausstattung und Assistenzsysteme, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, Top-Verarbeitungsqualität

Minus: Getriebeabstimmung könnte feiner sein

