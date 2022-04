Else Bergmann, mit einem evangelischen Pfarrer verheiratet, war die einzige Jüdin, die während des Zweiten Weltkriegs in der Gemeinde lebte. Sie sollte deportiert werden. Dass sie gerade nicht zu Hause war, rettete ihr vermutlich das Leben. Der Polizist kündigte an, dass er am folgenden Tagwiederkommen werde. Bei Elses Rückkehr erzählte ihr ihre Familie, was in ihrer Abwesenheit geschehen war.Daraufhin schmiedete Familie Bergmann einen Plan: In der Nacht stapfte Else durch den Schnee ans Ufer