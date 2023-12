Wie eine JKU-Studie einen Ernährungsmythos erforscht

5021 Menschen nahmen an der Studie teil und mussten 29 Gerichte beurteilen.

Ist gesundes Essen automatisch auch nachhaltig? Geht es nach der Wahrnehmung von Konsumenten, ist dieser Zusammenhang klar vorhanden. Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Johannes-Kepler-Universität Linz, Universität Konstanz und der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg hat seit dem Jahr 2020 überprüft, ob dieses Empfinden auch der Realität entspricht.

In der Forschungsarbeit wurden 5021 Teilnehmer gebeten, die Nachhaltigkeit und die Gesundheit 29 verschiedener Mahlzeiten in einer öffentlichen Kantine einzuschätzen. Unter der Leitung von Gesundheitspsychologin Gudrun Sproesser von der JKU wurden zusätzlich die genauen Werte für Umweltverträglichkeit und Gesundheit ermittelt, indem die exakten Rezepturen der Mahlzeiten mit einem speziellen Algorithmus analysiert wurden. Die Ergebnisse würden laut Sproesser zeigen: "Teilnehmer verbanden Nachhaltigkeit klar mit dem Ernährungswert eines Gerichts, hielten also gesunde Lebensmittel automatisch auch für nachhaltig."

Die Realität sehe laut der Gesundheitspsychologin anders aus: "Es existiert kein tatsächlicher Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren", sagt Gudrun Sproesser. Auch vitamin- oder ballaststoffreiche Kost könne mit umweltschädlichen Methoden erzeugt werden. Umgekehrt könne nachhaltige Kost ebenso ungesund sein. Als Beispiel für Letzteres nennt Sproesser etwa eine in der Studie enthaltene Essensoption: eine Pilzcremesuppe, die bei Ernährungsparametern sehr gut abschnitt, bei Nachhaltigkeitskriterien jedoch die schlechtmöglichste Bewertung auf der Skala aufwies. Das veranschauliche laut Sproesser gleichzeitig, dass vegane Gerichte und Zutaten eine Belastung für die Umwelt sein können.

Gütesiegel als Lösung?

Die Studie habe zudem gezeigt, dass jüngere Teilnehmer bei der korrekten Beurteilung und Einordnung von Mahlzeiten tendenziell besser abschneiden würden als ältere. "Jüngere Menschen wissen oft umfassender über Nachhaltigkeits- und Gesundheitskriterien Bescheid", sagt Sproesser. Andere individuelle Merkmale wie Geschlecht oder Ernährungsstil hätten im Studienergebnis keine Rolle gespielt.

Das Ergebnis zeige laut Sproesser klar, dass es bei der Aufklärung von Konsumenten im Lebensmittel-Einzelhandel und in der Gastronomie noch großen Aufholbedarf gebe. Aus der Sicht der JKU-Wissenschafterin wären etwa separate Gütesiegel zu Gesundheits- und Nachhaltigkeitskriterien eine denkbare Lösung.

