Wie das Gesetz den Alkoholkonsum von Jugendlichen beeinflusst

Wenn Jugendliche ab 16 Jahren legal Alkohol trinken dürfen, wie beeinflusst das ihren Alkoholkonsum? Dieser Frage hat sich Jungforscher Alexander Ahammer vom VWL-Institut der JKU verschrieben.

"In Österreich ist das gesetzliche Mindestalter für Alkoholkonsum, insbesondere im Vergleich zu anderen Ländern wie den USA, mit 16 Jahren relativ niedrig", sagt der 32-Jährige. "Darum konsumieren unsere Jugendlichen auch im jungen Alter exzessiver Alkohol."

Ahammers Studien zeigen, basierend auf Befragungs- und Registerdaten, dass mit dem 16. Geburtstag exzessiver Alkoholkonsum um 42 % ansteigt, wobei Effekte für Junge und Jugendliche aus sozial benachteiligten Familien am stärksten sind. Dieser sprunghafte Anstieg kann allerdings nicht durch fehlenden Zugang zu Alkohol vor dem 16. Geburtstag erklärt werden. Denn in der Befragung geben 85 Prozent der Jugendlichen unter 16 an, dass sie einfachen Zugang zu Alkohol haben. "Wir sehen auch in Daten der pro mente Oberösterreich, die regelmäßig Testkäufe mit unter 16-Jährigen durchführt, dass im Schnitt jeder vierte Testkauf erfolgreich ist", sagt der Jungforscher.

Vielmehr scheint es, als ob das Mindestalter einen "normativen" Effekt hat, also dass durch das Erreichen des Mindestalters Alkoholkonsum sozial und rechtlich legitimiert wird. Dafür spricht die Beobachtung, dass Jugendliche das Risiko exzessiven Alkoholkonsums mit 16 plötzlich viel niedriger einschätzen als davor. Das Mindestalter nach oben zu korrigieren, habe wenig Sinn. "In Amerika ist Alkohol ab 21 Jahren erlaubt, dort sehen wir denselben Anstieg exzessiven Alkoholkonsums, nur halt später. Aufklärungsarbeit wäre da besser", sagt Ahammer.