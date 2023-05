Wer schreibt so spät …

So manche Stunde verbringen Studierende bekanntlich mit dem Schreiben – gerade zum Semesterende hin. Das Learning Center der JKU veranstaltet deshalb in der Nacht auf den 24. Mai ab 18 Uhr die "Lange Nacht des Schreibens".

Ziel ist es, den Studierenden zu zeigen, wie sie mehr Energie und einen freien Kopf für Schreibmarathons bekommen. Das Programm umfasst Tipps zur Bewegung als Ausgleich für die Schreibtisch-Arbeit, psychische Ratschläge und Einführungen in technische Hilfsmittel. Es gibt insgesamt 150 Plätze, die nach dem Prinzip "first come, first serve" vergeben werden – eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Um 18.15 Uhr beginnt das Programm mit einer Yogastunde, anschließend werden psychologische Tipps gegeben, um den inneren Schweinehund zu überwinden. Nach einem Haltungstraining und einer weiteren Yogaeinheit gibt es einen Crashkurs zur Digitalen Bibliothek der JKU und dazu, wie diese beim Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten ideal eingesetzt werden kann. Den Abschluss bilden ein "Rücken-Fit"-Training und eine Pilates-Einheit.

