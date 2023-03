Welcome Day am 8. März: Alles zum Studienbeginn

Mit dem Sommersemester begrüßt die Johannes Kepler Universität zahlreiche neue Studierende – sowohl reguläre als auch solche, die in Linz ihr Auslandssemester verbringen. Für sie veranstaltet die JKU deshalb am 8. März einen Welcome Day, bei dem sich die Neuankömmlinge einen Überblick über die Studienabläufe und das Campusleben verschaffen können.

Ab 10 Uhr führen Studierende der verschiedenen Schwerpunkte ihre neuen Kommilitonen auf Deutsch und Englisch über den Campus. Außerdem gibt es mehrere Einführungsveranstaltungen für internationale Studierende, auch das JKU Karrierecenter und die ÖH JKU stellen sich vor. Bei Interesse können sich Studierende auf der Webseite der Kepler-Universität für die verschiedenen Programmpunkte anmelden.

Das genaue Programm und Links für die Anmeldung finden Sie auf jku.at/welcome-day

