Sternstunde: Astros stürmen College-Sport-Thron

Den Robotern wurde nicht nur der Stecker gezogen, sie wurden gleich gänzlich demontiert: Die Spielerinnen der Basketballmannschaft der Johannes Kepler Universität haben gesiegt. Die Astros sicherten sich mit dem 57:46 nicht nur den Sieg über die Robots der Technischen Universität Wien, sondern auch den Thron der Austrian College Sports League, kurz ACSL.

Das Spiel zwischen TU und JKU hätte wohl ausgeglichener nicht sein können, zog doch die Mannschaft der Technischen Universität ungeschlagen in das Finale ein, nachdem sie in der Regular Season mit nur einem Punkt Differenz gegen die JKU gewonnen hatte. Abgesehen von diesem einen Match hatten auch die Astros alle restlichen Spiele gewonnen. Für die ausverkaufte und bis an die Seitenlinie gefüllte Stadthalle B in Wien sowie für die mehr als 150 mitgereisten Astros-Fans sollte dieses Spiel um den Thron im College-Basketball zum Nervenkrieg werden. Immer wieder wechselte die Führung zwischen den Teams, die sich harte Zweikämpfe lieferten. Bis ins letzte Viertel konnte sich keine der beiden Mannschaften durchsetzen, ehe die Astros-Spielerinnen Lisa Ganhör, Sara Milovanovic, Valerie Voithofer, Valentina Berisha und Emma Gumpetsberger zur Höchstform aufliefen und sich mit einer dominanten Offensivleistung die letzten Punkte in den letzten Minuten sicherten.

Die beste Uni Österreichs

Ganhör bedankte sich "für den Support der einzigartigen JKU Community", diese habe das Team zu Höchstleistungen angetrieben. Die Studierenden und das Basketballteam hätten damit an diesem Tag bewiesen, dass die Johannes Kepler Universität zumindest im Damenbasketball die beste Uni Österreichs sei.

