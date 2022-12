Sponsionsfeier für 41 Jungmediziner

Die Absolventinnen waren klar in der Mehrzahl.

Für 41 Absolventen gelangte diese Ausbildung nun an einem Höhepunkt an. Sie feierten im Hörsaal 1 am neuen MED-Campus ihre Sponsion. Neben den beiden Bachelor-Absolventen gab es 39 Master-Abschlüsse, wobei die Ärztinnen mit 24 Diplomen klar die Mehrheit stellten.

"Ärztemangel ist – insbesondere angesichts der demografischen Entwicklung – eine enorme gesellschaftliche Herausforderung", sagte Vizerektorin Elgin Drda. "Ich freue mich sehr, dass die Medizinische Fakultät einen wichtigen Beitrag zur hohen Versorgungsqualität im Land leistet." Sie gratulierte den angehenden Medizinerinnen und Medizinern zu ihrer Leistung und wünsche ihnen auf "ihrem Lebensweg viel Freude und Erfolg".

