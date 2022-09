"Soziale Kompetenz, die lernst du in keinem Buch"

Anfangs war die Regelung nur auf Feuerwehr und Rettung beschränkt. Doch seit dem Jahr 2020 können sich Studierende an der Kepler-Uni ihre freiwillige Arbeit auch aus anderen Bereichen anrechnen lassen. Vier ECTS-Punkte gibt es seither auch für die Arbeit bei Sozialorganisationen und bei der Covid-Bekämpfung. Die Zahl der Anrechnungen hat sich dadurch fast verzehnfacht.

"Die Universität ist nicht nur Raum für Wissensvermittlung", sagt Stefan Koch, Vizerektor für Lehre und Studierende an der JKU. "Die persönliche Entwicklung eines Menschen ist ebenso wichtig."

Spitzenreiter beim freiwilligen sozialen Engagement ist die Studienrichtung Artificial Intelligence. Aber engagierte Studierende kommen auch aus den Rechtswissenschaften, der Medizin oder aus wirtschaftlichen Studienfächern. Und natürlich aus der Sozialwirtschaft, wie die 34-jährige Renate Fuka. Bis Herbst 2019, bis sie sich für das Studium an der JKU entschied, arbeitete sie bei den Kinderfreunden. Diese Arbeit konnte sie sich im Rahmen der Lehrveranstaltung LEV, kurz für "Lernen, Engagement und Verantwortung", nun anrechnen lassen. Durch die Veranstaltung lernte sie auch die "Welser Tafel" kennen. Jetzt arbeitet sie auch hier ehrenamtlich, sorgt sich um Bedürftige und gibt Essen aus.

Renate Fuka bei ihrer Arbeit für die Kinderfreunde

"In der freiwilligen Arbeit können wir über unseren Tellerrand hinausblicken", sagt sie. "Wir sammeln extrem viel Selbstvertrauen und neue Erfahrungen. Es geht primär um soziale Kompetenz, und die lernst du in keinem Buch der Welt, so wie die ganzen anderen Inhalte an der Uni."

Simon Dorrer studiert Elektronik und Informationstechnik. Er arbeitet bei der Lebenshilfe in Niederösterreich. "Für mich ist die soziale Arbeit im Sommer einfach der ideale Ausgleich zum technischen Alltag", sagt der 22-Jährige. "Ich entwickle mich sozial und mental weiter und freue mich einfach, wenn ich den Bewohnern des Lebenshilfe-Wohnhauses eine Freude bereiten kann und sie in ihrem Alltag, so weit es möglich ist, unterstützen darf."