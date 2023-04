Silizium: Rückgrat der digitalen Welt

Silizium bildet die Grundlage für moderne Computertechnologie in Form von Bauelementen für Mikrochips. Auch in der Photovoltaik kommt das Halbmetall zur Anwendung.

Ein Team an der JKU um Moritz Brehm forscht nun im Projekt "SiCC! Quantum light" daran, wie das elementare Multitalent auch in der Quantenkommunikation eingesetzt werden kann. Vor allem im Bereich der Quantenkryptographie, also der Verschlüsselung von Daten durch Quantentechnologie, versprechen sich die Forscher neue Nutzungsmöglichkeiten.

Grundlage für die Forschung ist eine kürzlich gemachte Entdeckung: Sogenannte "Einzelphotonenquellen" bilden die Grundlage für die Quantenkryptographie. Sie senden, wie der Name es vermuten lässt, einzelne Lichtteilchen aus. Zudem könnten sie im Telekommunikationsbereich über das weltweite Glasfasernetz verschickt werden.

Solche Einzelphotonenquellen können durch Störungen im Kristallgitter von Siliziumkristallen entstehen. Dazu werden diese mit geladenen Elementen, beispielsweise Kohlenstoffionen, mit hoher Energie beschossen.

Kristallwachstum kontrollieren

Das Problem: Mit der derzeitigen Methode lässt sich vorab nicht sagen, wie tief im Kristall diese Störungen entstehen. Die JKU-Forscher suchen nun nach Methoden, um das Wachstum der Siliziumkristalle im Labor so zu lenken, dass sie die Lage der Störungen besser kontrollieren können.

Das Projekt wird nun vom Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (FWF) gefördert. "Ich denke, dass die Quantenforschung von unserer Expertise in der Herstellung von Silizium profitieren kann. Die Ergebnisse werden für die Anwendung in der Quantentechnologie ebenso wichtig sein wie für die digitale Welt. Es gibt schlichtweg keinen Stoff, der in diesem Bereich ansatzweise so nützlich ist wie Silizium", sagt Projektleiter Moritz Brehm.

