Psychologie und Technik

Studium an der Schnittstelle zwischen Mensch und Technik

Was macht die Digitalisierung mit unserer Gesundheit und Arbeitswelt? Sind wir schon "gläserne Menschen"? Wie können Menschen und künstliche Intelligenz zusammenarbeiten? Diese Fragen behandelt das Masterstudium "Psychologie mit Schwerpunkt Technologie und Wirtschaft" an der Johannes Kepler Universität in Linz.

Das Studium bietet allgemeine psychologische Inhalte – etwa das Erleben und Verhalten des Menschen sowie psychische Einflüsse auf Individuen und Gruppen.

Schwerpunktmäßig geht der Lehrplan dann auf die großen Herausforderungen unserer Zeit ein: die ständigen Veränderungsprozesse in Wirtschaft, Technik, Gesellschaft und Kultur sowie deren Auswirkungen auf Individuum, Menschen und Organisationen.

Getrieben werden diese Veränderungen zumeist von technologischen Veränderungen. Die Studierenden sollen das Rüstzeug dazu erhalten, gegenwärtige Veränderungsprozesse mitzugestalten, voranzutreiben und so zu steuern, dass das Wohl der involvierten Menschen nicht in den Hintergrund tritt.

Für Interessierte veranstaltet die Studiengangsleitung einen Online-Infoabend am 23. April um 17 Uhr auf Zoom. Nähere Informationen online unter jku.at

