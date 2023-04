Open House: Welches Studium hätten S’ gerne?

Das Interesse war enorm. Erstmals seit Beginn der Coronapandemie fand die Veranstaltung wieder in der Kepler Hall statt, mehr als 1000 Besucher informierten sich im Gespräch mit Studierenden, an Infoständen und in Vorträgen von Professoren über das Studienangebot.

Die Wahl des Studiums ist nicht leicht – besonders begehrt waren daher die kostenlosen Studienwahltests, von denen rund 300 ausgefüllt wurden. Aber auch die Führungen erfreuten sich großer Beliebtheit: Allein an den drei Mechatronik-Führungen nahmen 70 Interessierte teil, 250 waren es bei den allgemeinen Campusführungen. Der Tag kann online unter jku.at/open-house "nachgeholt" werden.

