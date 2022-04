Neues Studium an der JKU: Mensch oder Maschine?

Neben einer Grundausbildung in Mathematik und Informatik beschäftigen sich Studierende in Fächern wie "AI und Society" oder "Machine Learning and Perception" mit der Bedeutung, aber auch potenziellen Gefahren von künstlicher Intelligenz. Es wird als Bachelor- und Masterstudium angeboten und kann auch im Fernstudium absolviert werden. Mehr über das Studium beim Online-Infoabend am 26. April um 18.00 Uhr oder unter jku.at