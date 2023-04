Naboj 2023: So lief der Mathebewerb an der JKU ab

Seit dem Jahr 2015 können auch Schüler an der JKU an dem Contest teilnehmen. Doch auch wenn viele Mathematiker aufeinandertreffen, mit der Pandemie hatte niemand gerechnet, und so fand der Bewerb nach 2019 heuer zum ersten Mal wieder in Präsenz an der JKU statt.

47 Teams aus je vier bis fünf Schülern der Sekundarstufe 2 – früher Oberstufe genannt – versuchten in zwei Alterskategorien (Junior und Senior) innerhalb von zwei Stunden, so viele knifflige mathematische Aufgaben wie möglich zu lösen. Teamwork war gefragt, um die Aufgaben zu bewältigen: In den Gruppen löste das spannende Diskussionen, aber auch rauchende Köpfe aus.

Nach den zwei Stunden standen die Sieger fest. In der Kategorie Junior siegte das Team vom Gymnasium-Kollegium Aloisianum Linz, das sich auch bundesweit mit 28 gelösten Aufgaben den Sieg holte. Bei den Senioren ging das Team aus dem Realgymnasium Benediktinerstift Lambach als Sieger hervor. Bei der Siegerehrung gab es für alle Teams kräftigen Applaus und eine Urkunde, um die Anstrengungen der vergangenen Stunden zu honorieren. Die besten drei Teams pro Kategorie wurden nochmals hervorgehoben und mit Sachpreisen belohnt. Im April 2024 findet der nächste Wettbewerb statt – "hoffentlich wieder mit so reger Teilnahme", sagt man an der JKU.

