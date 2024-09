Medizinische Fakultät feiert ersten Runden

Großes Fest auf dem Med-Campus am 24. September

Vor ziemlich genau zehn Jahren nahmen in Linz die ersten angehenden Mediziner ihr Studium auf. Ihren ersten "runden Geburtstag" feiert die Medizinische Fakultät der JKU am 24. September mit einem großen Fest auf dem Med-Campus (Krankenhausstraße 5) in Linz. Zahlreiche Programmpunkte sind geplant.

Im JKU medSPACE im Laborgebäude beginnt um 14 Uhr das Vortragsprogramm mit einer Premiere: Erstmals wird die interaktive 3D-Anatomievorlesung auch zeitgleich in den Anatomiesaal der Medizinischen Universität Graz, mit der die Linzer Fakultät eng kooperiert, übertragen. Von 15 bis 17.30 Uhr werden 3D-Bilder von Herz und Hirn von Patienten, die im Anschluss live operiert werden, gezeigt. Von 18 bis 19 Uhr entführt die Vorstellung "Anatomie für alle" auf eine faszinierende Reise ins Körperinnere.

Forscher zeigen ihre Arbeit

Von 13 bis 18 Uhr können die Besucher beim "Open House" den Forschern im Laborgebäude bei der Arbeit über die Schulter schauen. Zeitgleich gibt es im Lehrgebäude eine Ausstellung zu "Highlights der Universitätsmedizin" mit Virtual-Reality-Brillen und 3D-Drucker.

Auf dem Campusplatz übt ROKO, das Maskottchen des Roten Kreuzes, mit Kindern ab vier Jahren spielerisch Erste Hilfe. Auf dem Streetfood-Markt werden Leckereien aus aller Welt geboten.

