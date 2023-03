Kepler-Uni wird zum "Open House"

Auch Führungen am Campus werden angeboten.

Zum "Open House", zu ihrem Tag der offenen Tür, lädt die Linzer Johannes-Kepler-Universität am Freitag, 14. April, von 9 bis 17 Uhr. Im Messepark in der Kepler Hall können sich Interessierte über mehr als 100 Studienrichtungen informieren, Programmkoordinatoren, Studierende, Professoren und auch die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) stehen hier Rede und Antwort.

Welches Studium das richtige ist, können Studierende in spe bei kostenlosen Tests herausfinden. In der Kepler Hall finden ebenso Kurzvorträge von Professoren zu Soziologie, Medizin, Volkswirtschaft und vielen anderen Themen statt. Von der Hall ausgehend werden zudem Spezialführungen in die Kunststofftechnik- und Physiklabore oder das Christian Doppler Laboratory angeboten.

Bei Campusführungen können ganze Schulklassen das Areal der JKU erkunden. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, kann bei Instagram-Liveführungen mit von der Partie sein: Sarah und Gregor stellen den Campus vor, plaudern mit Professoren und geben exklusive Einblicke in den Universitätsalltag.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.