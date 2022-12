JKU-Kampagne: "Kein Fortschritt ohne Fundament"

Diesen Gedanken greift die neue Imagekampagne der JKU auf humorvolle Art auf: Mit dem Slogan "Kein Fortschritt ohne Fundament" werden nicht nur großartige MINT-Pioniere vorgestellt, sondern auch gezeigt, wie wichtig und wertvoll eine Ausbildung im MINT-Bereich nach wie vor ist. "Mit der Kampagne möchten wir junge Menschen für ein technisch-naturwissenschaftliches Studium an der JKU begeistern", sagt Rektor Meinhard Lukas. "Und dazu inspirieren, in die Fußstapfen von Kepler und Co. zu treten." Umgesetzt wurde die neue Kampagne in Zusammenarbeit mit der Kreativ-Agentur En Garde aus Graz.

