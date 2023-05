 JKU goes Ruanda: "Das ist  ja echt ein cooles Land"

Na ja, "so ganz schlecht" sei ihre wissenschaftliche Arbeit nicht gewesen, sagen Johannes Schimunek und Philipp Seidl, beide Doktoranden am LIT AI Lab und Institut für Machine Learning der JKU. Und damit stapeln die beiden enorm tief. Denn es war ihr Aufsatz, der ihnen den Weg nach Afrika, nach Ruanda, zu einer der größten und wichtigsten internationalen Konferenzen zum Thema künstliche Intelligenz (KI) ebnete. "Das war schon ein richtig großes Ding", fasst Schimunek zusammen.

Noch bevor die beiden überhaupt zur Messe eingeladen wurden, mussten sie – so wie Hunderte andere Wissenschafter auch – einen Beitrag über ihre wissenschaftliche Arbeit verfassen. Eine Jury wählte dann die besten Einreichungen aus und lud deren Verfasser ein. In Ruanda bekamen sie die Chance, ihre Arbeit vorzustellen. "Aber bei der Auswahl war schon auch recht viel Glück dabei", sagt Schimunek. Und wieder stapelt er tief.

Die künstliche Intelligenz hilft

Doch worum geht es in der Arbeit der beiden? Der Titel lautet "Context-enriched molecule representations improve few-shot drug discovery". "Das klingt jetzt recht kompliziert, aber lässt sich gut erklären", sagt Schimunek. Im Wesentlichen gehe es um die Erforschung von Wirkstoffen und Medikamenten, um die Interaktion von Molekülen und Zellen. In Laboren werde untersucht, welche Wirkungen bestimmte Moleküle auf Zellen haben könnten, von Interesse seien hier die positiven Wirkungen. Da Chemikern Milliarden von Molekülen zur Verfügung stehen, "aber niemand die Kapazität hat, das alles auszuprobieren", programmierten die beiden eine KI.

Sie soll vorhersagen, welche Moleküle eine positive Wirkung haben. Um diesen Prozess zu beschleunigen, werden die Moleküle nicht einzeln getestet, sondern miteinander in einen Kontext gesetzt. "Das lässt sich vielleicht mit Wörtern vergleichen. Diese müssen auch immer im Zusammenhang mit anderen Wörtern gesehen werden, bevor der Inhalt eines Satzes vorhergesagt werden kann", erklären die Forscher. "Zum Beispiel ist das Wort ,it‘ alleine nicht sehr aussagekräftig. Es muss zunächst nach einem Wort, also Kontext, gesucht werden, auf das es sich bezieht, z. B. ,the cat‘". Erst wenn sich so eine Paarung finden lässt, kann man die Wirkung erahnen. Die Wirkung dieser so gefundenen Moleküle wird dann in einem Labor untersucht.

"Fast wie in der Schule"

Ihre Ergebnisse durften die beiden dann bei der mehrtägigen Tagung vorstellen – gemeinsam mit anderen Wissenschaftern in einer großen Halle. "Das war fast wie in der Schule, man steht da mit seinem Plakat und erklärt den anderen, worum es geht", sagt Schimunek. Zwei Stunden hatten Seidl und Schimunek Zeit, um ihre Forschungen zu erklären.

"Von Ruanda habe ich jetzt eigentlich gar nicht so viel gesehen", fasst der 31-Jährige zusammen. Die meiste Zeit hätte er sich bei der Wissenschaftsmesse aufgehalten. Das erste Mal habe er "afrikanische Luft geschnuppert" und er sei von Ruanda überrascht: "Das ist ja echt ein wunderschönes, grünes und cooles Land." Sogar zu einer kleinen Safari seien die Wissenschafter aufgebrochen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.