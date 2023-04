Eine "Mathe-Party" im Zirkus des Wissens

Die "Keplerzwillinge" Jo und Jo feiern Geburtstag. Aber wie viele Kerzen gehören eigentlich auf ihre Geburtstagstorte? Wie kann diese Torte am besten auf die vielen Gäste aufgeteilt werden – und was hat sie mit der geheimnisvollen Zahl Pi zu tun?

So beginnt das Theaterstück "Überraschung! Eine Mathe-Party für Jo und Jo", das an diesem Samstag, 15. April, um 15 Uhr im Zirkus des Wissens der Johannes-Kepler-Universität Premiere hat. Es ist das Ergebnis einer Kooperation des oberösterreichischen Puppenspielers Andreas Pfaffenberger, der in Berlin lebt, und der Theatermacherin Martina Winkel. Das Duo feierte bereits mit dem Schattenspiel "Mondtraum und Planetenklang", das vom Leben des JKU-Namenspatrons Johannes Kepler erzählt, einen Erfolg im Zirkus des Wissens.

Für ihre zweite Zusammenarbeit haben sie sich die Zwillinge Jo und Jo ausgedacht – auch sie bekommen ihren Namen von der ersten Silbe von Keplers Vornamen.

Sie entführen das Publikum auf eine Reise durch die Geschichte der Mathematik von Zahlenzeichen auf Tontafeln, dem Rechnen mit Kieselsteinen und den geometrischen Figuren, die griechische Mathematiker in den Sand zeichneten, bis zu den modernen Computern.

In kindgerechter Form legen sie dar, wie die Menschheit versucht, seit Jahrhunderten ihre Welt mit Hilfe von Zahlen und Formeln zu beschreiben und die Rätsel des Universums ebenso wie die Probleme des Alltags zu lösen.

Das Stück wird am Samstag, 15 April, und am Sonntag, 16. April, jeweils um 15 Uhr aufgeführt. In der folgenden Woche wird es mehrere Aufführungen für Schulklassen geben.

Die Macher empfehlen es vor allem für Kinder im Alter von neun bis zwölf Jahren. Der Eintritt ist frei, aufgrund der beschränkten Platzkapazitäten wird um Voranmeldung gebeten: jku.at/zirkus-des-wissens

