Die neuen Studien an Oberösterreichs Unis

LINZ. Von Künstlicher Intelligenz bis Kulturwissenschaften: Zwölf neue Studien gibt es an den heimischen Hochschulen.

Im Studium Energietechnik an der Fachhochschule in Wels arbeiten Studenten im Sonnensimulator. Bild: FH

Was soll ich im Herbst studieren? Vor dieser Frage stehen viele Maturanten. Das Studienangebot an den heimischen Unis und Hochschulen wird ständig erneuert, die Auswahl von Jahr zu Jahr größer. Allein heuer gibt es insgesamt zwölf neue Bachelor- und Masterstudien. Wir bieten einen Überblick über die Neuheiten.

Kepler-Uni: Gleich acht neue Studien gibt es ab Herbst an der JKU in Linz. Am meisten sticht dabei das Bachelor- und Masterstudium der Künstlichen Intelligenz heraus. Diese Studiengänge sind österreichweit einzigartig. Konzipiert wurden sie von JKU-Professor Sepp Hochreiter, einem der weltweit führenden Forscher auf diesem Gebiet. Weiters startet an der Medizin-Uni der Bachelor "Medical Engineering", ein Medizintechnik-Studium, das als Alternative für all jene gedacht ist, die den Aufnahmetest für Medizin nicht geschafft haben. Vorlesungen werden für ein späteres Medizinstudium angerechnet. Auch ihre Wirtschaftsausbildung stellt die JKU auf neue Beine. Es wurde eine Business-School gegründet. Dort löst ab Herbst das neue Masterstudium "Management" das bisherige Studium "General Management" ab. Ebenfalls neu sind die Masterstudien "Economic and Business Analytics" und "Leading Innovative Organizations". Außerdem startet im Herbst ein Master für Psychologie an der JKU. Auch hier gibt es einen Schwerpunkt auf Technologie und Wirtschaft, beim Forschen wird besonderer Wert auf innovative Erhebungsmethoden gelegt.

An der Fachhochschule beginnt in Wels im Herbst das Bachelorstudium "Intelligente Produktionstechnik". Es handelt sich um ein duales Studium, das FH und 17 oberösterreichische Unternehmen gemeinsam anbieten. Inhaltlich werden theoretisches Wissen im Bereich Mechatronik und intelligenter Produktion mit der Praxis in den Betrieben verbunden. Das Studium wird in geblockter Form absolviert. Auch das Studium "Angewandte Energietechnik", ebenfalls am Campus Wels, wurde neu ausgerichtet. Ziel ist es, nicht mehr einzelne Technologien isoliert zu betrachten, sondern die Energielandschaft als Gesamtes.

An der Kunst-Uni startet das neue Bachelorstudium Kulturwissenschaften, das mit der JKU, der Katholischen Privat-Uni und der Bruckner-Uni angeboten wird. Kernfächer sind Kulturwissenschaft, Geschichte, Philosophie, Kunstgeschichte und Medienwissenschaft. Achtung: Es gibt eine Zulassungsprüfung, die zwischen 16. und 18. Juni stattfindet. Anmeldungen sind bis 14. Juni möglich. Infos gibt’s auf ufg.at.

An der Bruckner-Uni beginnt im Herbst erstmals ein Doktorratsstudium. Die Bewerbungsfrist ist allerdings bereits abgelaufen.

An der Katholischen Privat-Uni gibt es ab Herbst eine neue Ausbildung für Lehrer, die Ethik unterrichten wollen. Außerdem wurde ein "International Semester" für heimische und internationale Studenten eingeführt. Dabei werden spezielle Vorlesungen, aber auch Deutschkurse und Sightseeing-Programme angeboten.

Neue Weiterbildungslehrgänge starten unter anderem an der FH Gesundheitsberufe ("Kinder- und Jugendlichenpflege", "Psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflege") sowie an der Pädagogischen Hochschule OÖ ("Begabungs- und Begabtenförderung").

