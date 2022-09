Ein volles Programm bietet die Welcome Week an der Johannes-Kepler-Universität. In der ersten Studienwoche, von 3. bis 7. Oktober, können Studierende an Campustouren und Schnitzeljagden teilnehmen.

Von der Aussichtsplattform am Somnium zum Science Park, kurze Rast im schwimmenden Café am Uniteich und in der Mensa bis zu der Bibliothek und dem Learning Center. Hier gibt es zum Abschluss auch einen Welcome-Drink. Das ist das Programm der Campustour. Für Instagram-Fans gibt es nochmals ein eigenes Angebot.

Auch Spiel und Spaß sollen nicht zu kurz kommen, daher bietet das Universitäts-Sportinstitut (USI) Kurse zu unterschiedlichen Sportarten an. Zudem feiert das Basketball-Team der JKU, die "JKU Astros", sein Debüt. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit steht hingegen die Schnitzeljagd am Campus.