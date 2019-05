Asterix und Obelix als Flusskapitäne

STEYR. Boatmania: An die 600 Besucher kamen zum verrückten Bootsrennen auf der Steyr.

… Asterix, Obelix und einige andere Gallier. Bild: Isabella Walter

Wenn Asterix und Obelix als Flusskapitäne über die Steyr schippern, dann ist die Boatmania in Steyr angesagt: Das wohl verrückteste Bootsrennen des Jahres fand am Freitag in Steyr statt. Organisiert wurde der Spaßevent, der schon zum 19. Mal über die Bühne ging, wie jedes Jahr von Studierenden der FH Steyr.

Das perfekte Wetter – strahlender Sonnenschein, kaum eine Wolke am Himmel – lockte an die 600 Zuschauer ans Steyr-Ufer vor dem Campus. "Es ist aber keine reine Studentenparty, sondern ein Fest für alle Steyrer", sagte Georg Feichtinger vom Organisationsteam.

Sechs Bootsteams nahmen auf ihren selbst gebauten Flößen an der Veranstaltung teil, die heuer unter dem Motto "Got a hero in you" stand. Unter dem Jubel der Zuschauer fuhren die "Unglaublichen" einher, ebenso wie ein Boot mit Supergirl, Batman und Ironman, auf einem anderen ließ sich SpongeBob feiern. Die Moderation übernahm das Entertainer-Duo "2:tages:bart". "Die Stimmung ist Wahnsinn", sagte Feichtinger.

Um 18 Uhr schließlich kürte eine Jury den Sieger. Nur in die Steyr hätte am Freitag keiner stürzen dürfen: Nach dem kalten Mai hatte das Wasser nur eisige 14 Grad.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema