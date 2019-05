Am Campus auf Weltreise gehen

STEYR. Die FH Oberösterreich in Steyr lud zur "International Fair".

Gaststudierende der Universidad del Rosario in Kolumbien. Bild: FH-OÖ

Wissen Sie, was "arepas" sind? Es handelt sich dabei um Maisfladen, die in Kolumbien sehr beliebt sind. Die kleinen Kuchen gehörten zu den zahllosen Spezialitäten, die Besucher der "International Fair" am Campus der FH OÖ in Steyr im Mai probieren konnten. Studenten aus 26 Nationen, die derzeit dort ein Gastsemester absolvieren, stellten dabei Musik, Speisen und Bräuche aus ihrer Heimat vor. Bereits zuvor fanden die International Teaching Days in Steyr statt, bei denen internationale Gastprofessoren interessierten Zuhörern Vorlesungen anboten.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema