Kein Nachthimmel mehr wegen der massiven Lichtverschmutzung

LINZ. Maßnahmenpaket des Landes gegen negative gesundheitliche Folgen und Ineffizienz

Auch der Himmel über Linz ist nachts stark erleuchtet und bei weitem nicht völlig schwarz. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Vollmondnächte können in Städten oft kaum mehr von anderen Nächten unterschieden werden. Schuld daran ist das Phänomen der Lichtverschmutzung, also das permanente Aufhellen des Nachthimmels aufgrund von künstlichen Lichtquellen. Das ist auf die Beleuchtung von Gebäuden und Infrastruktur zurückzuführen. Das Land Oberösterreich hat sich nun dem Kampf gegen die Lichtverschmutzung verschrieben. Bei Gebäuden, Anlagen und Straßen des Landes soll Außenbeleuchtung umweltschonend und effizient eingesetzt werden.

Folgende Maßnahmen, die der Umweltbeirat vorgeschlagen hatte, hat die Landesregierung am Montag beschlossen:

Weniger Streulicht: Bei Neubauten und Sanierungen von landeseigenen Gebäuden sollen künftig die neuesten Standards effizienter und "streulicht-armer" Beleuchtung zum Einsatz kommen.

Fördern und beraten: Das Land fördert Gemeinden, die eine nachhaltige Außenbeleuchtung einsetzen. Zusätzlich soll die Beratung für Betriebe ausgebaut werden. Es wird auch Workshops geben, um Planer und Elektriker zu schulen.

Dark Sky Parks: Es gibt internationale Kriterien für noch naturbelassene Nachthimmel, die es in ländlichen Gebieten gibt. Solche Regionen werden "Dark Sky Parks" genannt. Das Land unterstützt Gemeinden, die diesen besonderen Schutz in ihrer Region anstreben.

Das Ziel sei, "schädliche Licht- und Energieverschwendung schrittweise zu verringern", sagte Umweltlandesrat Rudi Anschober (Grüne) nach der Sitzung der Landesregierung.

Gemeinden sollen besser unterstützt werden, und das Land Oberösterreich soll in seinem eigenen Wirkungsbereich im Sinne einer Vorbildwirkung gegen Lichtverschmutzung tätig werden, sagte VP-Klubobfrau Helena Kirchmayr. Man trete gegen unnötiges Ausleuchten der Umwelt ein.

Über Jahrzehnte ging es bei der künstlichen Beleuchtung von Städten und Orten darum, immer mehr Licht zu produzieren. Derzeit setzt sich in Österreich und international aber die Ansicht durch, dass ein effizienter und sparsamer Einsatz von Licht, keine Abstrahlungen nach oben und richtige Lichtfarben wichtig sind, um negative gesundheitliche Auswirkungen, Störungen des Tag-Nacht-Rhythmus und Energieverschwendung zu vermeiden.

Es gibt laut Anschober auch zwei Mustergemeinden in Oberösterreich: In Kirchschlag und Steinbach am Attersee werde die Umrüstung der öffentlichen Beleuchtung bei gleichzeitig hoher Akzeptanz in der Bevölkerung und ohne Mehrkosten durchgeführt. (az)

