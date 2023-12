Klaus Buchroithner: Er möchte die Mode nachhaltig ändern

Vor rund elf Jahren begann Klaus Buchroithner, sich von der traditionellen Modeindustrie abzuwenden. Der Eferdinger war damals 22 Jahre alt und führte in seinem Heimatort einen Skate-Shop, in dem Markenkleidung angeboten wurde. Anfangs war das eine erfüllende Tätigkeit, doch die übermächtige Konkurrenz von Einkaufszentren und Online-Händlern löste bei Buchroithner ein Umdenken aus: „Ich habe dann schnell gemerkt, dass in der Textilindustrie viele Dinge falsch laufen.