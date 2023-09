Fridays for Future: Wo in Linz heute demonstriert wird

In Linz gab es bereits mehrmals "Fridays for Future"-Demos.

“Wir wolln kein Gas aus Molln": So lautet die Kampfansage in der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Die Teilnehmer der heutigen Demo in Linz fordern ein Ende der geplanten Gasbohrungen in Molln, einen flächendeckenden Ausbau der Windkraft und die Bereitstellung zukunftssicherer Strominfrastruktur.

Los geht es um 12 Uhr beim Volksgarten vor dem Musiktheater gestreikt. Die Schlusskundgebung findet nach dem Demozug durch die Linzer Innenstadt beim Landhausplatz statt. Die Veranstalter erwarten viele Teilnehmer. "Besonders zum Beginn des Schuljahres ist das Interesse seitens der Schüler hoch", sagt Alen Kocaj, Pressesprecher von Fridays For Future Linz.

