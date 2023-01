Ich wäre jetzt wieder da

"Fängt das Ganze jetzt von vorne an?", fragt mein Engel zuhause besorgt. Ich weiß es doch auch nicht. Dabei ist alles meine Schuld. Im Herbst 2009 stellte ich mir selbst eine Falle. "Es wäre witzig, zu versuchen, ein Jahr lang so zu leben, wie die blöden Klimaschützer das von uns fordern", sagte ich damals breitbeinig am Rande einer Redaktionskonferenz. "Ich bin sicher, das geht gar nicht." Meines Vorgesetzten Augen glänzten listig, als er da sagte: "Super Idee. Ab 1. Jänner probierst du es und