Bad Füssing: Mehrere Millionen Euro für grüne Mobilität

Der öffentliche Nahverkehr rollt ab sofort komplett mit Strom. Und es soll eine Wasserstofftankstelle entstehen, Bayern fördert das Vorhaben mit zwei Millionen Euro. Fünf neue Elektrobusse sind auf allen Linien des Orts- und Bäderverkehrs im Einsatz, sie werden pro Jahr rund 350.000 Kilometer zurücklegen. "Bad Füssing setzt damit einmal mehr Maßstäbe", sagt Füssings Bürgermeister Tobias Kurz.

Das Projekt sei ein weiterer zentraler Baustein auf dem Weg Bad Füssings in eine umweltbewusste und ressourcenschonende Zukunft als Tourismusgemeinde. Der Trend zu mehr Ökologie eröffne große Chancen und Potenziale für den Tourismus, so Bad Füssings Kur- und Tourismusmanagerin Daniela Leipelt. "Immer mehr Menschen ist es wichtig, Urlaub mit ‚gutem Gewissen‘ zu machen."

Möglich wurde das E-Mobilitätsprojekt in enger Kooperation der Gemeinde mit dem Bad Füssinger Busunternehmen Eichberger Reisen von Manfred Eichberger. Die fünf modernen Niederflurbusse, die in Füssing zum Einsatz kommen, haben eine Reichweite von mehr als 400 Kilometern. Die neuen Fahrzeuge sind absenkbar und damit barrierefrei.

Rund 3,6 Millionen Euro investierte das Unternehmen in die neuen Busse und die nötige Ladeinfrastruktur. Möglich geworden sei das durch umfassende Förderungen durch den Bund und den Freistaat Bayern. "Die Tendenz zur Elektromobilität im öffentlichen Personennahverkehr ist unverkennbar", sagt Manfred Eichberger. "Bad Füssing hat einen Zeitvorsprung von mindestens fünf Jahren, auch wegen der sehr komplexen Ladeinfrastruktur."

Bad Füssing tüftelt bereits am nächsten großen Projekt: Im Ort soll eine Wasserstofftankstelle entstehen. "Die Tankstelle wird öffentlich zugänglich sein", sagt Unternehmer Manfred Eichberger. So könnten später auch kommunale Fahrzeuge oder aber auch Müllautos und letztlich auch private Pkws dieses neue Angebot nutzen. Im Idealfall, so Eichberger, wird der Wasserstoff für diese Tankstelle direkt vor Ort aus Solarstrom mit Hilfe eines Elektrolyseurs erzeugt.

Die Bayerische Staatsregierung fördert den Bau der öffentlichen Wasserstofftankstelle durch Eichberger Reisen mit rund zwei Millionen Euro. In Füssing entstehen in den kommenden Monaten sechs neue E-Ladesäulen mit in Summe zwölf Ladepunkten. In diesem Jahr werden zudem rund 1600 herkömmliche Straßenleuchten im Ort auf LED umgerüstet. Die Gemeinde investiert dafür mehr als eine Million Euro.

Der jährliche Stromverbrauch für die Straßenbeleuchtung soll von 250.000 auf dann nur noch 35.000 Kilowattstunden pro Jahr sinken. Bereits durch den Gemeinderat beschlossen ist auch die Erstellung eines Energie-Masterplans, der neue Wege hin zu den Energielösungen der Zukunft aufzeigen soll.

Wieder mehr Gäste

Der Kurort Bad Füssing verzeichnete im Vorjahr knapp zwei Millionen Nächtigungen bei rund 280.000 Übernachtungsgästen, so Tourismusmanagerin Daniela Leipelt.

Damit habe man bereits wieder 80 Prozent des Vor-Corona-Niveaus erreicht. „Bei den Gästeankünften im Januar und Februar sehen wir einen spürbaren Anstieg zum vergangenen Jahr.“ Die Prognosen deuten darauf hin, dass Füssing wieder auf das Niveau des Jahres 2019 zusteuere, so Leipelt. Herausragend sei jedenfalls die Verweildauer der Gäste, Bad Füssing komme im Schnitt auf 6,7 Tage.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Dieter Seitl Lokalredakteur Innviertel Dieter Seitl